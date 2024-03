Lucrările pentru construirea centurii Comarnic, pe DN1 Valea Prahovei, sunt în grafic și ar putea fi terminate în decembrie

Estimarea îi aparține Consiliului Județean Prahova, care derulează investiția de peste 200 de milioane de lei. Centura Comarnic are o lungime de 6 km și o singură bandă pe sens, iar constructori sunt două firme din România. Luni, 6 noiembrie 2023, au început lucrările la Centura ocolitoare a oraşului Comarnic, unul dintre cele mai așteptate proiecte de descongestionare a traficului de pe Valea Prahovei. Potrivit președintelui Consiliului Județean Prahova, Iulian Dumitrescu (n.a. acum suspendat și anchetat de DNA), într-un an se va circula pe acest drum. Construcția Centurii Comarnic a debutat pe o rută paralelă cu DN1, astfel că nu va perturba, în această iarnă, de sărbători, traficul în zonă. Legăturile cu DN1 vor fi realizate la finalul lucrării. „Mă bucur foarte mult că am început lucrările la Centura Comarnic. Mărturisesc că este una dintre cele mai importante zile de când am preluat funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Prahova. Nu pentru că Centura Comaric ar fi cel mai important proiect, nici pentru că ar fi cel mai mare. Ci pentru că, atunci când am spus că vreau să construim centuri ocolitoare ale orașelor de pe Valea Prahovei, oamenii credeau că e imposibil. Iată că, după 30 de ani de neputință a mai multor administrații locale și centrale, lucrurile s-au schimbat și visurile oamenilor se transformă în realitate. Centura Comarnic este un proiect al Prahovei care doreşte să se dezvolte şi să-şi atingă potenţialul uriaş. Centura Comarnic este o formă de respect pentru prahoveni şi pentru românii care circulă pe DN1”, a declarat atunci Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova, la începerea construcției Centurii Comarnic.

Varianta ocolitoare a orașului Comarnic, care va avea o lungime de aproape 6 km, este construită pentru ca autoturismele să circule pe acesta cu o viteză de 90 km/oră, ceea ce însemnă că va putea fi parcursă în 4 minute. În prezent, pe DN1, pe porțiunea care trece prin Comarnic, valorile de trafic înregistrate în perioada sărbătorilor și a week-end-urilor sunt situate între 35.000 și 40.000 de autovehicule/zi, la o viteza medie de 30 km/h. În plus, în Comarnic există mai multe puncte de gâtuire a traficului (treceri de pietoni, parcări în zona centrală și intersecții) care afectează direct traficului rutier, pe acest sector formându-se cozi de autovehicule pe o lungime de aproximativ 7-8 km. Proiectul Centurii Comarnic a fost inițiat de Consiliul Județean Prahova și este finanțat de Ministerul Transporturilor, prin CNAIR, din Programul Operațional Transporturi 2021-2027. „Eu vreau să îi felicit pe cei de la Consiliul Județean Prahova că, într-un timp atât de scurt, au reușit ca protocolul dintre CNAIR și CJ să fie materializat. Noi am semnat anul trecut și anul acesta peste 60 de protocoale prin care am descentralizat lucrări de acest tip către autoritățile publice locale, dar prea puține au ajuns la stadiul în care să fie implementate. Aici lucrurile au intrat pe făgașul normal, pe partea de execuție. Durata de execuție din contract este de 21 de luni, dar, dacă aici lucrurile se întâmplă mai repede, nu pot decât să mă bucur. Mai mult, am semnat un parteneriat și pentru Azuga-Bușteni. Am înțeles de la domnul președinte că licitația se va finaliza până la sfârșitul anului, după care se va intra în faa de proiectare, iar din primăvară vor începe lucrările”, a declarat Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor, la Comarnic.

Centura va ocoli orașul Comarnic și DN1 prin vest. Proiectul presupune şi construirea a trei poduri noi, dar şi dublarea podului peste râul Prahova de pe DJ101R. În același timp, se va construi un pasaj peste râul Prahova și calea ferată Ploiești-Brașov. La intersecțiile cu DN1, sunt prevăzute sensuri giratorii dimensionate astfel încât să preia traficul actual care va proveni de pe centura Comarnic și din orașul Comarnic. Centura Comarnic va servi ca drum de descărcare a viitoarei autostrăzi. Licitația pentru acest obiectiv de investiții a fost câștigată de asocierea S.C. FRASINUL S.R.L. (lider) – S.C. ARTEHNIS S.R.L., la valoarea de 236.740.000,00 lei fără TVA.

