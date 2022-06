Lukașenko declară că Belarusul va „va apăra Ucraina de polonezi: Dacă ne vor cere nouă și rușilor, noi le vom apăra integritatea

Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, spune că Belarusul va „proteja vestul Ucrainei” de Polonia și a acuzat această țară că intenționează să anexeze regiunea, conform Nexta. Mai mult ca atât, dictatorul bielorus spune că ar „sări în apărarea ucrainenilor, împreună cu rușii”, dacă i s-ar cere acest lucru, o declarație cu atât mai ridicolă cu cât rușii au atacat Ucraina inclusiv de pe teritoriul Belarusului.

„Nu putem permite polonezilor să ne înconjoare pe toți. Aceasta e o opțiune periculoasă. Am mai spus eu o dată – dacă ucrainenii ne vor cere nouă și rușilor să îi ajutăm să-și mențină integritatea, o vom face”, a spus dictatorul Lukașenko.

🤡#Lukashenko declared that #Belarus will protect western #Ukraine from #Poland: „We cannot allow the Poles to encircle us at all. That is a dangerous option. And I once said: if the #Ukrainians will ask us with the #Russians to help them to keep their integrity, we will do so”. pic.twitter.com/zXKMY49zSc

