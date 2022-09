Magistratul Oleg Melniciuc, mustrat de Colegiul Disciplinar, după ce i-ar fi făcut avansuri unei studente

Magistratul Oleg Melniciuc s-a ales cu mustrare din partea Colegiului Disciplinar, după ce i-ar fi făcut avansuri unei studente. Tânăra s-a plâns părinților și administrației colegiului unde își făcea studiile că judecătorul ar fi îmbrățișat-o, ar fi sărutat-o și și-ar fi strecurat mâinile pe sub bluza ei. Directorul instituției de învățământ a depus pe numele lui Oleg Melniciuc o sesizare la Consiliul Superior al Magistraturii, dar și un la Procuratură. Pe acest caz nu a fost pornită urmărire penală. La sfârșitul lunii mai, CSM a respins sesizarea procurorului general interimar, Dumitru Robu privind pornirea urmării penale pe numele acestuia, pentru hărțuire sexuală, scrie TV8.

„Plenul Colegiului disciplinar a aplicat judecătorului Melniciuc Oleg de la Judecătoria Chișinău (sediul Râșcani) sancțiunea disciplinară prevăzută de art. 6 alin. 1) lit. b) din Legea nr. 178 din 25 iulie 2014 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor – sub formă de ”mustrare”, pentru abaterea disciplinară prevăzută de art. 4 alin. (1) lit. p) din aceeași Lege”, se menționează în sinteza deciziei aprobate în 23 septembrie.

La începutul lunii mai, când cazul a devenit public, Oleg Melniciuc spunea că studenta ar fi denaturat lucrurile și i-ar fi înțeles greșit colegialitatea. Judecătorul se declara atunci victima unei răzbunări.

„Aceasta este răsplata pentru o hotărâre pronunțată. Nu are legătură cu dumneaei, dar hotărârea pronunțată are legătură cu persoane influente sau foarte influente, numele cărora nu le pot spune. Eu mă așteptam că o să fie o lovitură din partea lor, dar nu m-am gândit că o să coboare la acest nivel. Eu am pronunțat acea hotărâre cu ceva timp în urmă și am așteptat că ceva o să se întâmple. Până la urmă a apărut asta”, declara Oleg Melniciuc la începutul lunii mai pentru TV8.

Menționăm că Oleg Melniciuc a fost suspendat din funcție în data de 24 mai, de către magistrații CSM.

