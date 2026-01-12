Mai multe ambasade ale Moldovei au suspendat recepționarea cererilor aferente cetățeniei

Ambasadele Moldovei în Belarus, Rusia, Ucraina și alte țări au anunțat că au suspendat pe o perioadă nedeterminată recepționarea cererilor aferente cetățeniei.

După cum se menționează într-un comunicat, această măsură a fost luată în contextul modificărilor aduse legislației naționale a Republicii Moldova și, implicit, al adoptării Legii nr. 253 din 10 iulie 2025 privind cetățenia Republicii Moldova, precum și al abrogării Legii nr. 1024 din 2 iunie 2000 privind cetățenia Republicii Moldova.

Misiunile diplomatice ale Moldovei menționează că vor comunica ulterior despre reluarea prestării acestor servicii consulare.

Anterior s-a anunțat că, începând cu 24 decembrie 2025, a intrat în vigoare noua Lege privind cetățenia Republicii Moldova, care întărește controlul și responsabilizează solicitanții de cetățenie.

Orice persoană care dorește să devină cetățean al Republicii Moldova – indiferent de temei – va trebui să demonstreze cunoașterea limbii de stat și a Constituției Republicii Moldova. Verificările vor fi riguroase și efective, nu doar formale.

Modificările propuse introduc mecanisme mai stricte de verificare a identității și a temeiurilor solicitanților: verificarea riguroasă a identității solicitantului; verificarea autenticității actelor prezentate; analiza istoricului de călătorii și a capacității financiare; evaluarea capacităților financiare; lipsa antecedentelor penale.