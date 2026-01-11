Zelenski acuză Kremlinul de teroare țintită împotriva populației ucrainene

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a acuzat duminică Rusia de teroare țintită împotriva poporului ucrainean, în urma atacurilor aeriene intense din ultima săptămână, relatează dpa.

Zelenski a postat pe rețelele de socializare că, în ultima săptămână, armata rusă a folosit împotriva Ucrainei aproximativ 1.100 de drone, 890 de bombe ghidate și 50 de rachete, inclusiv racheta balistică cu rază medie de acțiune Oreșnik.

Atacurile au vizat ‘ținte care nu au nicio semnificație militară: instalații energetice și clădiri rezidențiale’, a declarat Zelenski.

Moscova a așteptat în mod deliberat vremea geroasă pentru a le face viața cât mai grea posibil ucrainenilor de rând, a susținut Zelenski. ‘Aceasta este o teroare rusească deliberată și cinică împotriva poporului’, a scris el.

Zelenski și-a ilustrat afirmațiile cu clipuri video care prezintă pagube provocate de drone unor obiective civile din Kiev și din împrejurimi, precum și din regiunile Harkov, Herson, Dnipropetrovsk, Donețk, Odesa, Zaporojie și Cernigov. Imagini din orașul Lvov din vestul Ucrainei, unde a lovit racheta Oreșnik, nu au fost difuzate.

Kremlinul prezintă bombardamentele continue asupra Ucrainei ca fiind atacuri împotriva unor ținte exclusiv militare, chiar dacă distrugerea centralelor electrice afectează populația civilă.

Moscova a lansat recent propriile acuzații de terorism împotriva Kievului, susținând că Ucraina ar fi lansat un atac cu drone asupra uneia dintre reședințele președintelui rus Vladimir Putin.

Zelenski a negat vehement acest lucru, iar serviciul american de informații externe, CIA, a concluzionat că Ucraina nu l-a vizat pe Putin sau pe vreuna dintre reședințele sale, conform relatărilor din mass-media americane.

Putin a ordonat războiul împotriva Ucrainei în urmă cu aproape patru ani.