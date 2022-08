Maia Sandu a felicitat poporul ucrainean cu Ziua Independenței

Șefa statului Maia Sandu a felicitat poporul Ucrainei cu Ziua Independenței care este sărbătorită astăzi, 24 august, potrivit Jurnal.md.

„De Ziua Independenței Ucrainei, admirăm curajul poporului ucrainean care astăzi este nevoit să lupte ca să-și apere casele, care luptă pentru libertate, independență și democrație. Curajul de care dați dovadă va inspira generațiile viitoare. Vă suntem alături și vă dorim pace și prosperitate. Mulți ani de Ziua Independenței!”, a declarat Maia Sandu pe canalul său de Twitter.

On the Independence Day of #Ukraine, we admire the courage& defiance of 🇺🇦people – defenders of their home & fighters for freedom, independence & democracy. You are an inspiration for generations to come.

We stand with you & wish you peace & prosperity. Happy Independence Day 🇺🇦! pic.twitter.com/eEpk4zdf0p

— Maia Sandu (@sandumaiamd) August 24, 2022