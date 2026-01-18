Maia Sandu, sunată în direct de actorul Cătălin Lungu: Nu putem vorbi foarte mult

Actorul Cătălin Lungu a sunat-o pe președinta Maia Sandu în timp ce era live pe rețelele sociale. În contextul sărbătorilor de iarnă, actorul a lansat o strângere de fonduri în scop caritabil, promițând donatorilor și urmăritorilor săi că, dacă vor reuși să strângă suma de cinci mii de dolari, o va suna pe președinta Maia Sandu în direct, în timpul unui stream video.

După ce a reușit, împreună cu urmăritorii săi, să adune peste șase mii de dolari, actorul și-a ținut promisiunea și a contactat-o telefonic pe Maia Sandu.

Redăm, mai jos, o parte din dialogul lui Cătălin Lungu cu Maia Sandu:

– Bună seara! Ce faceți, dnă președintă?

– Mulțumesc, sunt bine. Dvstră?

– Noi tot suntem foarte bine, aici pe stream. Dvstră încă (sunteți) la muncă?

– Da, la muncă, și mai am încă o ședință, așa că nu putem vorbi foarte mult.

– Vă spun care a fost motivul telefonului meu. Am făcut eu prostia să spun că atunci când adunăm o donație de 5 mii de dolari o să caut numărul Dvstră, ca băieții serioși din anii ’90. V-am găsit numărul și vă sun într-un scop nobil oarecum.

– Ce faceți cu donațiile?

– Donația o dăm la organizația „The Moldova Project”, care știe mai bine să gestioneze banii, am mai colaborat cu ei și banii se duc pentru oamenii care au nevoie un pic mai mult decât noi. Am adunat deja peste 6 mii, avem 6.303 dolari.

– Bravo, felicitări Dvstră și celor care au contribuit!

În timpul apelului, Cătălin Lungu i-a lansat președintei invitația de a veni la o nouă discuție live, după ce anterior președinta mai participase la un interviu pe canalul acestuia.

– Ați fi de acord să mai veniți la un stream caritabil vreodată?

– Sigur.

– Așa de ușor?

– Găsim o zi când îmi convine și mie, și Dvstră și… Vorbim. Avem multe teme, probabil, pe care putem să le discutăm.

– Vă mulțumesc.