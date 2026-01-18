MAE, noi detalii despre moldovenii răniți în România, după ce microbuzul cu care se îndreptau spre Germania s-a răsturnat: În ce stare sunt victimele

Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a prezentat informații actualizate despre persoanele rănite în accidentul din Suceava, România, după ce un microbuz cu 11 pasageri, care se deplasa din R. Moldova spre Germania, s-a răsturnat, ieri noapte.

„Consulatul General al Republicii Moldova a luat legătura cu autoritățile din județul Suceava, după accidentul rutier produs pe DN 17, în comuna Ilișești, în care a fost implicat un microbuz cu 11 cetățeni moldoveni. Potrivit informațiilor preliminare, două persoane au fost transportate la spital, cu traumatisme ușoare spre medii, aflându-se într-o stare satisfăcătoare. La momentul actual, nicio persoană dintre cele două nu se mai află internată, acestea au fost investigate medical și au părăsit unitatea spitalicească, fiind însoțite. Ceilalți pasageri nu au necesitat îngrijiri medicale.