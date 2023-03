Marcel Ciolacu recunoaște INCOMPETENȚA guvernării PSD+PNL: „România importăm 80% din carnea de porc”

Marcel Ciolacu recunoaște incompetența guvernărilor PSD și PNL în domeniul agricol și zootehnic, astfel România a ajuns să importe peste 80% din carnea de porc și 40% din carnea de pui. România are un deficit de cont curent de peste 4 miliarde de euro în aceste sectoare. Președintele PSD și premierul Ciucă ne vorbesc de patriotism economic acum în prag de alegeri însă uită să ne spună că în ultimii 33 de ani PSD și PNL au distrus sectorul zootehnic din România practicând un jaf de proporții nemaiîntâlnit în istoria modernă a României.

„Trebuie să plecăm de la materia primă. 80% din carnea de porc pe care o consumăm în România este de import, 40% din carnea de pui este de import. Nu avem coerenţă, programe. Trebuie să venim cu programe de creştere a animalelor, de producţie, e nevoie de o abordare unitară în toate domeniile”, a explicat preşedintele social-democraţilor.

„Am un dialog cu prim-ministrul Nicolae Ciucă legat de abordarea patriotismului economic. Avem o balanţă comercială defavorabilă. În zona produselor alimentare de exemplu, unde eu consider – şi vom vedea cu o schemă de lucru şi de ajutor, de încurajare a producţiei pe teritoriul României, avem un deficit de aproape 4 miliarde de euro. (…) Suntem una dintre ţările care în acest moment dezvoltă infrastructură. De peste 20 de ani spunem că depăşim recorduri la producţie, exportăm şi, după 20 de ani, am ajuns să importăm de aproape 4 miliarde. Trebuie să intervină statul cu un program coerent. Trebuie să intervenim sectorial, sunt mai multe paliere, vom veni cu scheme de ajutor pe această zonă. Cea mai mare a românilor sunt preţurile la produsele alimentare şi de bază. Avem obligaţia de a interveni pentru aceste preţuri. Va exista o emoţie care va duce la scumpiri, lucru care se va reflecta în inflaţie. Am promis că trebuie să avem o inflaţie de o singură cifră. Deci trebuie să venim cu un program de guvernare prin care să reducem inflaţia”, a afirmat Marcel Ciolacu, duminică seara la România TV.

