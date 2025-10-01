Marina Tauber condamnată la 7 ani de închisoare — va fi dată în urmărire internațională

Marina Tauber a fost găsită vinovată în dosarul de finanțare ilegală și a primit o condamnare de 7 ani de închisoare. Instanța a dispus și că aceasta să fie dată în urmărire internațională dacă nu va fi găsită pe teritoriul național.

Decizia judecătorească prevede confiscări și interdicții legate de exercitarea drepturilor politice pe durata pedepsei. Procurorii au argumentat că faptele investighează implicarea Tauber în scheme prin care fonduri ilegale ar fi fost canalizate spre partid, încălcând legislația electorală.

Apărarea susține că vor contesta decizia, invocând vicii procesuale și lipsa probelor solide care să susțină acuzațiile. Echipa juridică acuză că procesul a fost influențat de factorii politici ai momentului.

Instanța a apreciat volumul probator, declarațiile martorilor și legăturile contabile identificate între conturi ilegale și activitatea partidului ca suficiente pentru o sentință severă.

Decizia marchează o etapă majoră în dosarele de corupție politică, cu o condamnare exemplară pentru un politician de nivel înalt, într-un context electoral sensibil.