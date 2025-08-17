Matrioșka Kremlinului vrea în Parlament

Victoria Furtună, despre care investigațiile indică posibile legături cu oligarhul fugar Ilan Șor, a depus actele la Comisia Electorală Centrală (CEC) pentru înregistrarea partidului pe care îl conduce – Moldova Mare – la scrutinul parlamentar din toamnă. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, Furtună a declarat că își propune să ajungă în Parlament pentru a „lupta împotriva corupției”.

„Am depus actele la CEC. Partidul „Moldova Mare” mizează pe corectitudine și condiții egale pentru toți concurenții la viitoarele alegeri parlamentare. Suntem o forță nouă și oameni noi în politică. Exact ceea ce are nevoie Moldova în acest moment”, a scris Furtună pe rețele.

De menționat că Victoria Furtună, lidera Partidului „Moldova Mare”, a depus actele la CEC la doar două zile după ce presa a scris că aceasta a efectuat o călătorie în Federația Rusă, cu escală în Turcia, însoțită de fosta bașcană a Găgăuziei, Irina Vlah. De menționat că partidul condus de Vlah candidează la alegerile parlamentare din toamnă în bloc electoral cu socialiștii, comuniștii și formațiunea fostului premier Vasile Tarlev.

Vlah și Furtună au părăsit aeroportul separat, fiind abordate de jurnaliști pentru declarații. „Inima Moldovei” a afirmat, într-un comentariu pentru NewsMaker, că este „ pur întâmplător” faptul că lidera partidului s-a întors în același avion cu Victoria Furtună. „Moldova Mare” nu a oferit, deocamdată, un răspuns la solicitarea NM. Totuși, Furtună a precizat pentru presă, la Aeroportul Chișinău, că se afla „la odihnă, la Istanbul” și a negat orice vizită în Federația Rusă.

Alegerile parlamentare vor avea loc pe data de 28 septembrie. Perioada oficială de depunere a dosarelor pentru înregistrarea candidaților la scrutin a început pe 20 iulie și se încheie pe 19 august. În ultima zi, CEC va prelua dosarele până la ora 17:00 – cu o oră mai mult decât programul obișnuit. Campania electorală propriu-zisă va începe pe data de 29 august.