MEC lansează un program de predare a limbii române pentru elevii reveniți din diaspora și pentru copiii străini

Ministerul Educației și Cercetării propune introducerea unui program special de predare a limbii române destinat copiilor reveniți din diaspora și elevilor străini care locuiesc în Republica Moldova. Inițiativa vine ca răspuns la creșterea numărului de copii repatriați sau sosiți din alte țări, care întâmpină dificultăți în adaptarea la sistemul educațional din cauza barierelor lingvistice. Programul va oferi un mecanism oficial prin care școlile pot organiza cursuri suplimentare de limba română, adaptate nivelului fiecărui elev.

Pentru prima dată, Codul Educației va include prevederi clare ce permit școlilor să desfășoare astfel de activități și să primească finanțare dedicată pentru ele. Ministrul Dan Perciun subliniază că absența unui cadru legal până acum a îngreunat eforturile instituțiilor de învățământ, deși nevoia era evidentă și tot mai presantă. În condițiile în care tot mai multe familii revin în țară după perioade lungi petrecute peste hotare, mulți copii intră direct într-un mediu lingvistic diferit de cel în care au crescut.

Potrivit Ministerului Educației, programul va avea un impact direct asupra integrării copiilor în procesul de învățare. Prin ore suplimentare de limbă, elevii vor putea să-și dezvolte treptat competențele de comunicare, să înțeleagă mai ușor conținuturile predate și să participe activ la ore. Adaptarea la noul mediu școlar devine astfel mai rapidă, iar riscul de izolare sau abandon școlar scade semnificativ.

Reprezentanții MEC afirmă că programul este conceput nu doar ca o măsură punctuală, ci ca un instrument durabil de incluziune educațională. El urmărește să răspundă unei realități demografice în schimbare și să ofere sprijin instituțiilor care, în lipsa unei soluții oficiale, improvizau activități de integrare fără suport financiar clar. Cursurile vor putea fi organizate în funcție de necesitățile fiecărei școli, cu profesori formați pentru a lucra cu elevi cu niveluri lingvistice diferite.

Proiectul de lege se află în etapa de consultări publice și face parte dintr-un pachet mai larg de 12 modificări la Codul Educației, prezentat de ministrul Dan Perciun pe 2 decembrie. Pachetul vizează modernizarea cadrului legal și adaptarea acestuia la noile realități demografice, sociale și educaționale. Dacă va fi adoptat, programul de predare a limbii române pentru elevii din diaspora ar putea fi implementat începând cu următorul an școlar.