Ambasadoarea UE: Moldova a progresat mult, dar mai are de muncă în domeniul justiției

Ambasadoarea Uniunii Europene la Chișinău, Iwona Piorko, a declarat că R. Moldova a înregistrat, în ultimul an, cele mai mari progrese în procesul de aderare la Uniunea Europeană dintre toate statele candidate, însă reformele în domeniul justiției rămân o provocare majoră.

Potrivit diplomatului, deși Moldova a făcut pași importanți în direcția integrării europene, consolidarea statului de drept este o condiție esențială pentru continuarea procesului.

„Moldova a început reformele puțin mai târziu decât alte țări și mai are încă un drum lung de parcurs în domeniul justiției. Este ca și cu o casă – dacă nu ai fundații solide, totul se prăbușește. La fel este și aici. Deci, fără îndoială, mai sunt multe de făcut. Dar cred în oamenii din această țară și în faptul că Guvernul va continua să le îndeplinească așteptările”, a declarat Iwona Piorko.

Ea a subliniat că simpla adoptare a legislației nu este suficientă, fiind nevoie de rezultate clare privind combaterea corupției.

„Nu este nevoie doar de legislație, ci și de un istoric, astfel încât să existe anchete, să fie aduși în fața justiției cei vinovați și să fie executate pedepsele. Istoricul este foarte important”, a mai spus ambasadoarea UE.

Iwona Piorko a reamintit că reformele din justiție au fost cerute în primul rând de cetățeni, iar ulterior au devenit o condiționalitate în negocierile cu Bruxelles-ul.

„Așa au ajuns la putere forțele proeuropene, pe baza cerințelor autentice ale poporului pentru justiție. Noi doar susținem acest demers, avem aceleași așteptări ca și poporul acestei țări”, a subliniat ea.

În contextul dosarelor de rezonanță, diplomatului i s-a cerut să comenteze lipsa unor procese împotriva persoanelor publice. Ea a răspuns că există cazuri deschise, evitând însă detalii.

„Cred că este important ca toată lumea să fie egală în fața justiției. Cred că aveți câteva cazuri în curs, anchete în curs, chiar și cele abordate ieri”, a conchis ambasadoarea UE.