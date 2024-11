Medicul Dave Weldon ales de Donald Trump pentru a conduce CDC

Președintele ales al Statelor Unite, Donald Trump, l-a anunțat vineri pe Dave Weldon, fost membru al Congresului și medic, că este alegerea sa pentru funcția de director al Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC), o agenție vastă cu un buget de 17,3 miliarde de dolari, utilizată ca model de sănătate publică în întreaga lume, relatează Reuters citat de Rador Radio România. CDC urmărește și răspunde la focarele de boli infecțioase, inclusiv recomandând vaccinuri autorizate, cum ar fi vaccinurile de rutină utilizate în copilărie și cele administrate în timpul pandemiei COVID-19. Dave Weldon, în vârstă de 71 de ani, a făcut parte din Camera Reprezentanților a Statelor Unite, reprezentând districtul 15 din Florida, în perioada 1995-2009. El nu a candidat pentru realegere în 2008. „Dave va readuce cu mândrie CDC la adevăratul său scop și va lucra pentru a pune capăt epidemiei de boli cronice”, a declarat Donald Trump. Înființat în 1946 pentru a combate răspândirea malariei în Statele Unite, CDC este acum însărcinat cu furnizarea de consultanţă, informații și expertiză științifică în prevenirea și controlul unei serii de boli, în plus față de gestionarea focarelor de boli infecțioase. Aproximativ două treimi din bugetul său finanțează activitățile de sănătate publică și de prevenire ale agențiilor de sănătate locale și de stat. Un rol-cheie al agenției, pe care experții în boli infecțioase îl urmăresc îndeaproape, este rolul său în examinarea și formularea de recomandări privind utilizarea vaccinurilor autorizate, cu ajutorul unui grup de experți externi cunoscut sub numele de Comitetul consultativ privind practicile de imunizare. Aceste recomandări sunt apoi analizate de directorul CDC, care are autoritatea de a le accepta sau de a le respinge. Directorul CDC raportează secretarului pentru sănătate și servicii umane, rol pentru care Donald Trump l-a ales pe Robert F. Kennedy Jr., un sceptic declarat în privința vaccinurilor și un critic al CDC. Spre deosebire de numirile anterioare, postul de director al CDC va necesita confirmarea Senatului SUA începând din 2025, datorită unei dispoziții din recentul buget. Dave Weldon o va înlocui pe Dr. Mandy Cohen, medic internist și fost șef al Departamentului de Sănătate și Servicii Umane din Carolina de Nord, unde a condus răspunsul statului la pandemia de COVID-19. CDC are aproximativ 12.000 de angajați cu normă întreagă și un buget discreționar de 9,248 miliarde de dolari în 2024.

