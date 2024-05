Melinda French Gates anunţă o donaţie de un miliard de dolari pentru cauza femeilor

Melinda French Gates, fosta soţie a cofondatorului Microsoft Bill Gates, a anunţat marţi că va dona un miliard de dolari persoanelor şi organizaţiilor care sprijină cauza femeilor, informează AFP, potrivit Agerpres.

Anunţul a fost făcut într-o perioadă în care militanţi şi politicieni de stânga din Statele Unite denunţă un regres în ceea ce priveşte lupta pentru drepturile femeilor în această ţară în contextul înmulţirii interdicţiilor privind avortul în diferite state americane. ”În aproape 20 de ani petrecuţi ca activistă pentru femei şi tinere fete, am învăţat că vor exista mereu oameni care spun că nu este momentul potrivit pentru a vorbi despre egalitatea de gen”, a declarat filantroapa într-un articol publicat în The New York Times. ”Este frustrant şi este o viziune pe termen scurt”, a adăugat ea.

Melinda Gates, fosta preşedintă a Fundaţiei Bill şi Melinda Gates, una dintre cele mai influente organizaţii filantropice din lume, a anunţat în urmă cu două săptămâni că urmează să părăsească această organizaţie creată împreună cu fostul ei soţ, Bill Gates. Sprijină cauze legate de sănătate şi reducerea sărăciei Ultima ei zi în cadrul fundaţiei, care sprijină în principal cauze legate de sănătate şi pentru reducerea sărăciei, va fi 7 iunie.

”A sosit momentul să abordez următorul capitol în activitatea mea filantropică”, a explicat Melinda French Gates la jumătatea lunii mai, adăugând că dispune de suma de 12,5 miliarde de dolari pe care o va folosi ”pentru a sprijini femeile şi familiile”. Marţi, ea a precizat că o primă tranşă de un miliard de dolari va fi donată prin intermediul unor burse şi subvenţii oferite de organizaţia ei, Pivotal, ”către organizaţii care activează în Statele Unite în domeniul protejării drepturilor femeilor şi care contribuie la sporirea puterii şi influenţei acestora”. Melinda French Gates a mai afirmat în acelaşi editorial că, după hotărârea Curţii Supreme americane din 2022 care a decis anularea garanţiei federale a dreptului la avort, a simţit nevoia de a redirecţiona o parte din finanţările pe care le oferă către lupta pentru drepturile reproductive ale femeilor din Statele Unite şi nu doar către cele din străinătate. ”De prea multă vreme, lipsa banilor a forţat organizaţiile care luptă pentru drepturile femeilor să adopte o atitudine defensivă, în timp ce inamicii progresului au trecut în ofensivă, iar eu vreau să ajut la reechilibrarea raportului de forţe”, a mai spus ea. Problema dreptului la avort s-a impus ca una dintre temele majore în campania pentru alegerile prezidenţiale din Statele Unite, Joe Biden şi democraţii încercând să profite de pe urma nemulţumirilor unei majorităţi a electoratului ca urmare a restricţiilor impuse în circa 20 de state americane.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!