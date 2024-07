Mercedes-Benz şi-a redus previziunile privind marja de profit anuală după vânzările şi câştigurile slabe din trimestrul al doilea, dar se aşteaptă ca noi modele să ajute compania să lupte împotriva concurenţei acerbe din China în a doua jumătate a anului, transmite Reuters, potrivit news.ro

Producătorii de automobile germani s-au confruntat cu cererea slabă de vehicule electrice, împreună cu concurenţa locală dură din China, blocajele în aprovizionare şi ratele ridicate ale dobânzilor. Mercedes a spus că se aşteaptă ca vânzările de hibride plug-in să crească în a doua jumătate a anului 2024, deoarece industria auto din Europa şi SUA anticipează o cerere mai puternică pentru modele hibride, în timp ce vânzările de vehicule electrice au fost sub aşteptări. Producătorul auto se aşteaptă la o rentabilitate ajustată a vânzărilor în intervalul de 10-11% în acest an, în scădere faţă de intervalul ţintă anterior de 10-12%. Analiştii Bernstein au scris într-o notă adresată clienţilor că, în timp ce unii investitori se aşteptau la un avertisment de profit, Mercedes doar şi-a redus previziunile privind marja, ceea ce ”va fi probabil privită cu uşurare”. Divizia de maşini a companiei a obţinut o rentabilitate de 10,2% a vânzărilor în al doilea trimestru, în timp ce câştigurile ajustate au fost sub aşteptările analiştilor.

Mercedes a raportat o scădere cu 6% a vânzărilor în prima jumătate a anului, vânzările de vehicule electrice coborând cu 17%. ”În general, execuţia Mercedes a revenit, dar vânzările generale şi mixul de vânzări de top au rămas slabe”, au scris analiştii Citi într-o notă pentru clienţi. Mercedes a spus că perspectivele economice sunt marcate de incertitudine, adăugând că a observat o îmbunătăţire a încrederii pieţei în Europa şi ”un impuls solid” pentru vânzări şi cerere pe piaţa din SUA. Cu toate acestea, compania are ”o viziune prudentă” asupra Chinei, unde se aşteaptă la o concurenţă puternică în segmentele sale de bază şi modelele de bază, în timp ce ”căută să-şi apere cu succes poziţia de lider” cu modelele de maşini de top. CEO-ul Ola Kaellenius le-a spus investitorilor, într-o conferinţă telefonică, că producătorul auto îşi va continua abordarea flexibilă de a oferi consumatorilor atât modele pe bază de combustibili fosili, cât şi modele electrice, în funcţie de cerere. Dar el a spus că compania trebuie să concureze cu vehiculele electrice din China din cauza ritmului de adoptare a modelelor electrice pe cea mai mare piaţă auto din lume. ”Aceasta este o cursă la care trebuie să participi”, a spus Kaellenius. Grupul a raportat o scădere cu 27,5% a câştigurilor ajustate în divizia sa de maşini, în al doilea trimestru, faţă de estimarea LSEG privind o scădere de 26%. La nivel de grup, profitul înainte de dobânzi şi impozite (EBIT) a scăzut în trimestrul analizat cu 19,1%, în conformitate cu consensul LSEG.

