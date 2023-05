Mesaj tranșant al Casei Albe după raidul din Belgorod: Nu susținem atacuri pe teritoriul Rusiei

Casa Albă a transmis din nou Ucrainei că Statele Unite nu susțin atacurile asupra teritoriului rusesc după raidul care a provocat panică în regiunea Belgorod de la granița ruso-ucraineană, relatează Ukraîinska Pravda.

„Nu dorim să încurajăm sau să permitem asta, cu siguranță nu dorim ca vreun echipament fabricat în America să fie folosit în atacuri asupra teritoriului rusesc. Și am primit asigurări din partea ucrainenilor că vor respecta aceste dorințe”, a declarat John Kirby, consilierul Casei Albe pe probleme de securitate națională, într-un interviu acordat CNN.

„Am transmis foarte clar că dorim ca Ucraina să fie capabilă să-și apere pământul, teritoriul său. Au fost atacați. Au fost supuși unei invazii. Au dreptul să se apere. Dar am transmis și foarte clar că nu dorim să vedem escaladarea acestui război, care să depășească distrugerile și violența care au lovit deja poporul ucrainean”, a subliniat oficialul american.

Kirby a adăugat că discuțiile cu conducerea de la Kiev nu au vizat trasarea unor „consecințe” în cazul folosirii unor arme americane pe teritoriul rusesc, ci au fost doar o „reafirmare” a poziției exprimate deja de Washington în acest sens.

Potrivit spuselor sale, discuții despre acest subiect au avut loc foarte recent, „în urmă cu puțin peste o zi sau ceva de genul”.

Comentariile lui Kirby vin după ce la începutul săptămânii „Corpul Voluntarilor Ruși și „Legiunea Libertatea Rusiei”, două unități paramilitare alcătuite din ruși care i se opun lui Vladimir Putin și luptă de partea Ucrainei, au efectuat un raid în regiunea Belgorod, provocând panică printre locuitorii ruși de aici.

Luptele au izbucnit de-a lungul graniței ruso-ucrainene după ce aceste forțe au lansat luni dimineața un atac transfrontalier, avansând aproape nestingherite zeci de kilometri în interiorul Rusiei.

Imaginile video postate online de unul dintre grupurile de „partizani” care au lansat raidul par să arate că vehicule militare fabricate în SUA au fost implicate în raid, inclusiv vehicule multirol Humvee și ceea ce păreau vehicule rezistente la mine International Maxxpro 1224.

După prima zi de lupte, Rusia a susținut că a capturat unul dintre vehiculele MaxxPro, deși acest lucru nu a putut fi verificat în mod independent. Cu toate acestea, cunoscuta pagină Ukraine Weapons Tracker a postat pe Twitter imagini cu un MaxxPro care ar fi fost capturat de ruși și care a fost folosit de unitățile rusești pro-ucrainene în raidul din Belgorod.

#Russia: A M1224 MaxxPro MRAP was captured by the Russian army during today’s raid of the pro-Ukrainian Russian units over the border into #Belgorod Oblast. pic.twitter.com/SCHU1nUM1D

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) May 22, 2023