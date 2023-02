Mesajul mamei a cărei fiică și-a pierdut ambele picioare: ,,M-am rugat să mai văd ochii și zâmbetul fetiței mele. Vă scriu pentru ea, pentru fetița mea”

Fiica mea a fost victima accidentului petrecut în Chișinău, pe Viaduct. În acea noapte, în mijlocul drumului, i-au fost amputate ambele picioare.

A fost cea mai lunga și neagra noapte din Viață.

Orele treceau ca secundele când nu știam dacă îi voi mai vedea ochii și zimbetul fetiței mele. Nu înțelegeam, de ce și cum copila mea de 25 ani a ajuns în stare gravă și medicii luptă pentru ea și ne spuneau: “Rugați-vă! Minuni se întâmplă!”.

M-am rugat așa cum cred că nu am făcut-o până atunci niciodată și Ea și-a revenit cu o dorință puternică de a TRĂI și sigură în puterile ei că va putea face față la tot ce o așteaptă.

Doare și e greu să îți scrii sentimentele, atunci când sufletul plânge, să explici la fiecare ce s-a întâmplat, e de parcă retrăiesc acea noapte Iar și Iar, dar cel mai greu este să știu că nu am putut lua DUREREA pe care a simțit-o, și nici nu o pot lua acum și nici în viitor….

Nu da Doamne la nimeni!

Nu credeam ca sunt în stare să scriu, dar cu părere de rău, este nevoie pentru EA pentru FETIȚA MEA, știu că trebuie s-o ajut cu toate forțele pe care le am.

Ma rog cu toată inima la toți, să ne ajutați să acoperim cheltuielile care sunt multe, operații chirurgicale, scaun cu rotile, implanturi la ambele picioare.

Să știți că pentru fiecare gând bun, ajutor vă voi fi recunoscătoare!”, este mesajul Elenei Paladi, publicat pe facebook.



Amintim că tânăra de 25 de ani a ajuns la spital în stare extrem de gravă după ce a fost strivită între două mașini. Accidentul rutier a avut loc în noaptea de duminică la ora 00:50, pe bulevardul Dacia. Potrivit oamenilor legii, un automobil de marca Volkswagen s-a izbit într-un Volvo care aparținea tinerei. În urma impactului Volkswagenul a fost proiectat pe altă bandă.

Potrivit poliției, în acele momente tânăra deja ieșise din automobilul ei, și s-a apropiat de portbagaj pentru a căuta și a instala triunghiul de avarie pe șosea, moment în care a fost tamponată de un alt automobil, fiind practic strivită între două vehicule. Picioarele i-au fost amputate pe loc.

Mai jos, datele bancare pentru cei care doresc să facă donații:

EURO

Marcela Moleșteanu

Nr. Card: 5188 9402 8819 0549

BIC: MOLDMD2X334

SWIFT: MOLDMD2X

IBAN: MD33ML000002259A34608081

USD

Marcela Moleșteanu

Nr. Card: 4028 1202 5574 4878

BIC: MOLDMD2X334

SWIFT: MOLDMD2X

IBAN: MD21ML000002259A34608103

MDL

Marcela Moleșteanu

Nr. Card: 4028 1202 6852 2477

BIC: MOLDMD2X334

IBAN: MD75ML000002259A34608101

Lire Sterline

HSBC

L Paladi

40-28-06

54682491

PAYPAL: palladimarcela@gmail.com

Revolut: @marcellamp

