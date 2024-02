Mierea și turmericul – combinația perfectă împotriva bolilor de iarnă

În lumea de astăzi, în care un stil de viață sănătos și îngrijirea sistemului imunitar devin din ce în ce mai importante, constatăm că cele mai bune medicamente sunt adesea produsele naturale. În acest context, amestecul de turmeric cu miere se dovedește a fi nu doar extrem de benefic, ci și un mijloc puternic de prevenire și tratare a diferitelor infecții și boli de iarnă. Turmeric Turmericul nu numai că are proprietăți antiinflamatorii puternice, dar este, de asemenea, bogat în antioxidanți și substanțe active care luptă împotriva răcelii și a virusurilor. În medicina orientală, turmericul este adesea folosit pentru a ameliora diverse tipuri de durere. Substanța activă din turmeric se numește curcumină – aceasta nu numai că dă culoarea condimentului, dar este, de asemenea, responsabilă pentru proprietățile sale benefice.

Antioxidanții conținuți în turmeric acționează ca vitaminele C și E, împiedicând formarea radicalilor liberi și întârziind procesul de îmbătrânire și bolile cronice. Printre utilizările majore ale turmericului se numără îmbunătățirea simptomelor de artrită și a durerilor musculare, protejarea creierului, întărirea sistemului imunitar și protejarea ficatului. Miere Mierea este un substitut excelent pentru zahăr pentru toți cei care iubesc dulciurile, dar au grijă și de silueta lor. Are proprietăți antiinflamatorii, fortifiante și calmante, motiv pentru care este apreciată și iubită în întreaga lume. Este cunoscută, alături de usturoi, ca fiind unul dintre cele mai bune antibiotice naturale. S-a demonstrat că mierea ucide diferite tipuri de microorganisme și este folosită pentru simptomele răcelii, curgerea nasului și durerile de gât. Ea influențează pozitiv sistemul imunitar, participă la lupta împotriva bacteriilor și virușilor, protejează împotriva infecțiilor și participă la procesele de regenerare a pielii. Reglează flora intestinală.

Cum se prepară amestecul vindecător de miere și turmeric? În medicina naturistă, acest amestec este cunoscut sub numele de “miere de aur”. Mierea de aur are un puternic efect antiinflamator, susține un sistem imunitar stabil, ajută organismul să lupte împotriva diferitelor boli. Sunt necesare doar 100 de grame de miere organică și 15 grame de turmeric (o lingură). Turmericul se adaugă la miere și se amestecă până se obține o consistență omogenă care poate fi păstrată la temperatura camerei. La primele simptome de răceală, este bine să se ia câte o jumătate de linguriță din amestec la fiecare oră, timp de trei zile. După trei zile, doza este de o jumătate de linguriță la fiecare două ore. “Mierea de aur” poate fi administrată și cu apă, prin simpla dizolvare a dozei necesare într-un pahar de apă. Amestecul de turmeric cu miere nu este doar delicios, ci și unul dintre cele mai eficiente remedii naturale. Această combinație oferă organismului instrumentele necesare pentru a lupta împotriva diferitelor boli și infecții de iarnă. Includeți-o în regimul dvs. zilnic și aveți grijă de sănătatea dvs. într-un mod natural și delicios.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!