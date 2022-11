Mihail Podoleak: Ucraina lucrează asupra protecției spațiului aerian, nu doar al Ucrainei, dar și al R. Moldova

Principalul consilier al președintelui ucrainean Vladimir Zelenski, Mihail Podoleak a declarat că, la moment,Ucraina lucrează în regim de urgență pentru a repara rețelele energetice ucrainene distruse de către rachetele rusești, dar și la crearea unui sistem sigur de apărare al spațiului aerian, atât al Ucrainei, cât și al Republicii Moldova.

„Noi ne vom afla în regim de reparare permanent pentru a putea restabili activitatea sistemului energetic, deoarece Rusia a schimbat tactica. Ea a renunțat la toate miciunile precum că duc un război pe teritoriul Donbasului sau pe alte teritorii ocupate. Nu, Rusia duce astăzi un singur război și lovește asupra infrastructurii din toată țara. Tot sistemul energetic se află sub loviturile rachetelor rusești și asta va continua încă o perioadă reieșind din volumul acelor rachete pe care le deține Rusia. La noi va fi un proces continuu de reparare a rețelelor electrice. Noi am accelerat negocierile privind asigurarea țării cu un sistem de apărare antirachetă cu partenerii noștri. Împreună căutăm decizii, o parte din soluții deja sunt găsite deja am început să perfectăm contractele pentru a obține sisteme antirachetă și antidrone. Ce ține de protecția spațiului aerian al Republicii Moldova, desigur că noi lucrăm la acest capitol, dar este nevoie de timp”, a declarat Mihail Podoleak.

La data de 31 octombrie, sitemul antiaerian ucrainean a doborât o rachetă rusească care a căzut în zona de nord a localității Naslavcea din Republica Moldova, aflată la hotar cu Ucraina. De asemenea, Ministerul de Interne de la Chișinău spune că autoritățile ucrainene au informat că a avut loc un atac cu drone asupra barajului Dnestrovsc1, de pe teritoriul Ucrainei, care este la o distanță de 10 km de barajul Naslavcea. Atacul rusesc nu a afectat barajul, dar au fost atacate componentele electrice aferente barajului ucrainean, vizate fiind transformatoarele electrice.

