Mihail Saakașvili, otrăvit cu mercur. Maia Sandu: „Profund îngrijorată de starea de sănătate în rapidă deteriorare a fostului președinte al Georgiei”

Fostul președinte al Georgiei și fost guvernator al Odesei, Mihail Saakașvili, aflat acum în exil, ar fi fost otrăvit cu mercur și alte metale grele. Medicii au declarat că organele lui încep să cedeze și că ar putea să moară în orice moment, transmite Gazeta.ru.

Avocații fostului șef al statului au raportat o deteriorare rapidă a stării sale de sănătate. Ei cer să fie transferați la clinica Charite din Berlin.

Pe rețele de socializare, Maia Sandu a venit cu un mesaj, prin care își exprimă îngrijorarea față de starea de sănătate a fostului președinte al Georgiei, Mihail Saakașvili.

„Profund îngrijorată de starea de sănătate în rapidă deteriorare a fostului președinte al Georgiei, Mihail Saakașvili. Fiecare viață umană este neprețuită, iar gravitatea situației impune transferul imediat al lui Saakașvili la un spital adecvat pentru a-i salva viața”, a scris șefa statului.

Deeply concerned by the rapidly deteriorating state of health of #Georgia’s former President Mikheil @SaakashviliM. Every human life is priceless and the gravity of the situation requires immediate transfer of Saakashvili to an appropriate hospital to save his life.

— Maia Sandu (@sandumaiamd) December 4, 2022