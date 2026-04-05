Ministra Muncii, luată la întrebări pe compensații, în plen. Sergiu Stefanco: Nu m-ați convins

Compensațiile oferite moldovenilor la căldură au provocat discuții în ședința de joi a Parlamentului, între deputatul Sergiu Stefanco și ministra Muncii, Natalia Plugaru, împotriva căreia opoziția a depus o moțiune de cenzură. „A fost implementată corect distribuirea compensațiilor ori trebuia totuși să ne limităm la pensionari doar și cei cu dezabilități, iar în rest, toată lumea să meargă la muncă?”, a întrebat-o parlamentarul de la Democrația Acasă pe ministră.

„Compensațiile – vorbim despre echitate și vreau părerea dvs, pentru că această întrebare apare, de obicei, mai ales pe la sate, între rude, unde oamenii se cunosc unii cu alții, atunci când apar discuții neplăcute: într-o familie doi membri lucrează oficial, contribuie la stat și nu primesc compensații, iar altă familie, care lucrează ori peste hotare, ori la negru, ori au alte venituri, primește compensații. Cum vi se pare? A fost implementată corect distribuirea compensațiilor ori trebuia totuși să ne limităm la pensionari doar și cei cu dezabilități, iar în rest, toată lumea să meargă la muncă?”, a întrebat-o deputatul Sergiu Stefanco pe ministra Muncii.

„În ceea ce îi privește pe beneficiarii programului de compensații, există niște criterii pentru eligibilitate, care țin și de nivelul venitului gospodăriei, sursa de încălzire. Cazurile pe care le-ați invocat cu siguranță sunt singulare și ele au fost abordate în programul nostru, pentru că în stabilirea gospodăriilor eligibile, care au primit compensații, sistemul acestui program este conectat la 11 sisteme electronice din țară: Inspectoratul de Stat, CNAS, ANOFM, unde vedem dacă primește indemnizația de șomaj, conexiunea cu băncile, ca să vedem dacă are dobânzi, sistemul care de dă informația despre proprietățile pe care le deține gospodăria. Nu exclud să fie cazuri individuale, care au fost rapotate, pentru că noi am avut și un program foarte bun de gestionare a acestor plăți, în care a existat o echipă de specialiști, care au fost disponibili la telefonul verde, iar când cazurile au fost semnalizate, noi am intervenit să vedem necesitatea plății sau nu. Dar în mare parte, aceste plăți au ajuns la pensionari, la persoane cu dizabilități și la copii și tineri vulnerabili”, a răspuns Natalia Plugaru.

„Până la urmă nu m-ați convins, dar am înțeles că atâtea sisteme ați aplicat și ele, totuși, au dat fisuri, dacă sunt discuții în societate. Cred că trebuia de făcut mai simplu, compensațiile să fie mai consistente și să fie oferite pensionarilor și persoanelor cu dizabilități, iar ceilalși să meargă la muncă”, a comentat parlamentarul.