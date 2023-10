Ministrul apărării al Israelului, Yoav Galant, promite „să șteargă Hamas de pe fața pământului”, după „cel mai grav atac terorist” din istorie. El a apărut alături de premierul Netanyahu și de Benny Gantz, liderul partidului Unității Naționale cooptat în cabinetul de război

Aflat alături de partenerii săi din noul cabinet de război al Israelului, recent anunțat, ministrul apărării Yoav Gallant a promis să nimicească Hamas, la finalul celei de-a cincea zile de război împotriva grupului terorist care controlează Fâșia Gaza, potrivit The Times of Israel. Sute de teroriști Hamas au invadat sudul Israelului și au efectuat sâmbătă un asalt devastator, ucigând cel puțin 1.200 de persoane, dintre care majoritatea erau civili, iar multe dintre ele au fost masacrate, transmite G4media.

„Vom nimici acest lucru numit Hamas”, a declarat Gallant în conferința de presă de miercuri seară. „Hamas – Statul Islamic din Gaza – va fi șters de pe fața pământului. Nu va continua să existe. Nu va exista o situație în care copiii israelieni să fie uciși, iar noi să ne vedem cu toții de treburile noastre.”

Gallant a descris atacul Hamas ca fiind „cel mai grav atac terorist pe care lumea l-a văzut vreodată”. Și a citat „copii legați împreună și uciși, oameni arși, fapte barbare pe care poporul evreu nu le-a mai suferit din 1945 încoace”.

Luând cuvântul chiar înaintea sa, premierul Benjamin Netanyahu a descris, de asemenea, crimele oribile și a promis că „fiecare membru Hamas este un om mort”.

„Am văzut animalele sălbatice. Am văzut barbarii cu care ne confruntăm. Am văzut un inamic crud. Un inamic mai rău decât Statul Islamic. Am văzut băieți și fete legați, împușcați în cap. Bărbați și femei arși de vii. Femei tinere violate și măcelărite. Militari decapitați… Într-un loc, au dat foc la cauciucuri în jurul lor și i-au ars de vii”, a mai spus premierul Netanyahu

„Cât de uluitoare este atrocitatea. Cât de mare este durerea”, a spus premierul Netanyahu, dar a citat și actele de eroism ale celor care au luptat împotriva teroriștilor. Acum, „luptăm cu toată forța, pe toate fronturile; am trecut la atac”.

Foto: Captură video

Mai devreme miercuri, premierul Netanyahu, liderul partidului Likud, și șeful partidului Unitatea Națională, Benny Gantz, au anunțat că partidul acestuia se alătură guvernului de dreapta/extrema dreaptă Netanyahu pentru a forma un „guvern național de urgență”. Ca parte a acordului, Gantz, Netanyahu și Gallant vor forma un cabinet de război, iar alți patru deputați ai partidului lui Gantz se vor alătura cabinetului de securitate mai larg. Liderul Yesh Atid, cel mai mare partid al opoziției, Yair Lapid, nu s-a alăturat noului parteneriat.

Schimbarea dramatică din politica israeliană ar fi fost considerată de neconceput cu doar câteva zile mai devreme, Gantz fiind angajat într-o luptă pe scena națională împotriva lui Netanyahu în legătură cu eforturile coaliției sale de a pune cătușe sistemului judiciar israelian. Dar Gantz și premierul au declarat că au decis să lase politica deoparte pentru a unifica eforturile în numele națiunii, în urma criticilor că cei doi au avut nevoie de mai multe zile pentru a pune la punct detaliile, chiar dacă amploarea atrocităților comise de Hamas devenea clară și războiul continua.

„Națiunea evreiască este unificată, iar astăzi conducerea sa este, de asemenea, unificată”, a declarat Netanyahu, în remarci televizate alături de Gallant și Gantz. „Am lăsat deoparte orice altă considerație, deoarece soarta națiunii noastre este în joc. Vom lucra împreună, umăr la umăr, în numele cetățenilor Israelului, pentru statul Israel”, a continuat el.

De asemenea, făcând aluzie la necesitatea de a repara rapid fisurile din țesutul social al Israelului, datorate celor nouă luni continue de lupte intestine privind limitele puterii judiciare și politice, Gantz a transmis un mesaj similar, spunând: „Nu este nevoie de o schimbare de mentalitate. Faptul că stăm aici, umăr lângă umăr, este un mesaj clar pentru dușmanii noștri și, mai important decât atât, un mesaj pentru tot Israelul: Suntem împreună, suntem cu toții înrolați în acest lucru”.

Foto: Captură video

Făcând un joc de cuvinte cu numele propriului său partid, Unitatea Națională, care în ebraică folosește cuvântul pentru „tabără”, Gantz a spus că „în acest moment există o singură tabără – tabăra statului Israel”. „Parteneriatul nostru nu este politic; este pentru destinul Israelului”, a adăugat Gantz.

Gantz, fost șef al Statului Major al Forțelor de Apărare ale Israelului și ministru al apărării, a făcut propuneri timpurii de a se alătura guvernului Netanyahu, temporar, pe durata războiului, în parte pentru a marginaliza influența unor membri extremiști de dreapta ai cabinetului, cum ar fi ministrul securității naționale Itamar Ben Gvir și ministrul de finanțe Bezalel Smotrich.

Netanyahu a fost criticat pentru că nu s-a sprijinit pe cabinetul său de securitate, care prin lege trebuie să includă pozițiile lui Ben Gvir și Smotrich, și, alternativ, pentru că i-a plasat pe cei doi lideri ai extremei drepte în posturi sensibile.

Obiectivul declarat al Forțelor Armate Israeliene (IDF) pentru extinderea războiului dintre Israel și Hamas este de a distruge capacitățile militare ale Hamas. Deși Gallant nu a spus în mod explicit că noul cabinet de război se așteaptă să extindă acest obiectiv pentru a elimina Hamas ca putere civilă, cabinetul de război are autoritatea de a extinde misiunea militară.

Potrivit acordului subțire semnat miercuri între Gantz și Netanyahu, cabinetul de război poate alege, la prima sa reuniune, să „actualizeze, după caz, obiectivele militare și strategice pentru conflict”, sub rezerva aprobării cabinetului de securitate mai larg.

Gantz a declarat că vor fi întreprinse „acțiuni extraordinare” și că „acest război va asigura securitatea pentru anii următori pentru întreg Israelul”.

Începând de sâmbătă, Israelul a atacat cu lovituri aeriene țintele Hamas din Fâșia Gaza. Pe lângă cei peste 1.500 de teroriști Hamas uciși în interiorul Israelului, Ministerul Sănătății, condus de Hamas, a raportat peste 800 de morți în Gaza. Israelul a declarat că vizează toate zonele în care operează Hamas.

Premierul Netanyahu, care a declarat că a vorbit cu președintele american Joe Biden de patru ori de la izbucnirea războiului de sâmbătă, a citat sprijinul internațional „fără precedent” pentru Israel, inclusiv transportul aerian de muniții și promisiunile SUA de a realimenta interceptorii Iron Dome, precum și trimiterea unui portavion în regiune.

Deși guvernul a fost criticat pentru că nu a reușit să prevadă atacul brutal al Hamas, pentru răspunsul organizat relativ lent al armatei la atrocitățile în curs de desfășurare și pentru tăcerea relativă a miniștrilor guvernamentali în perioada imediat următoare, Gantz a declarat că cel mai important acum este să se concentreze pe oferirea de „răspunsuri hotărâte pe câmpul de luptă”, mai degrabă decât să pună „întrebări dificile”.

Gantz a adăugat, de asemenea, că „speră” ca și alte partide de opoziție să se alăture guvernului, și se spune că un loc ar fi rezervat pentru șeful partidului Yesh Atid, Lapid.

Lapid a făcut prima deschidere publică pentru a se alătura guvernului lui Netanyahu în timpul războiului, dar o sursă apropiată liderului Yesh Atid a declarat miercuri că nu există nicio conversație în curs pentru a-l aduce pe Lapid în cabinet.

Șeful partidului Yisrael Beytenu (naționalist secular), Avigdor Liberman, care, la fel ca Gantz și Lapid, a făcut cândva parte din guvern alături de Netanyahu, dar astăzi este un rival politic, s-a oferit și el să se alăture guvernului, fără condiții prealabile.

Miercuri seară, guvernul existent a aprobat anexarea miniștrilor Unității Naționale în guvernul de urgență, iar deciziile vor fi finalizate joi prin vot în Knesset.

Knessetul se va reuni pentru a vota joi seara, la ora 19.00, pentru a aproba adăugarea celor cinci deputați ai Unității Naționale în cabinetul de securitate: Gantz, Gadi Eisenkot, Gideon Sa’ar, Chili Tropper și Yifat Shasha-Biton. Cei cinci vor depune jurământul în calitate de miniștri imediat după vot.

