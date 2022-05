Ministrul Spînu „răspunde” acuzațiilor lansate de Platforma DA: Sunt săturat de minciuni. Acest oponent a ajuns sub 1% anume pentru că atacă permanent PAS

Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu a venit cu o reacție, după ce președintele Platformei DA, Dinu Plîngău a venit cu acuzații că mai multe licitații din sectorul energetic au fost fraudate, inclusiv contractul pentru gazele naturale, dar și licitația și semnarea contractului pentru reconstrucțiile de la Termoelectrica și Silovîie Mașinî. „Nu știu dacă este cazul să dau eu sfaturi, dar Platforma DA a ajuns sub 1% în sondaje tocmai din cauza pentru că au atacat permanent PAS”, a declarat Spînu în cadrul unei emisiuni de la Moldova 1.

„Toți cei care au fost implicați în acest proces știu că am fost primul care a sesizat o anumită problemă la anumite companii, respectiv eu deja sunt săturat de atâtea minciuni și pe alocuri mă întreb de ce, eu sunt cu inima împăcată pentru că am făcut totul corect și în interesul strict al țării. Obiectivul meu și nu doar al meu, dar și al întregii guvernări este să găsim cel mai bun preț în această situație complicată. Nu știu dacă este cazul să dau eu sfaturi, dar Platforma DA a ajuns sub 1% în sondaje tocmai din cauza pentru că au atacat permanent PAS și în cazul dat vorbim de mine.

Inițiativa de a discuta în detalii cine sunt aceste companii, inclusiv de a sesiza anumite probleme față de anumite companii a venit inclusiv de la noi. Pe toate companiile care au participat la licitație Energocom a solicitat de la instituțiile statului, mă refer la SIS, Procuratură, CNA să obțină informații să vedem dacă ele sunt companii în care putem avea încredere în livrarea acestui contract”, a declarat Spînu.

loading...

Președintele Platformei DA, Dinu Plîngău a publicat o înregistrare audio în care reprezentantul Horus de la „Silovâie Mașinî” spune că are relații în R. Moldova și că licitația lucrărilor pentru „Termoelectrica” ar fi fost „aranjată”. „Vorbim despre interesele lui Andronachi, bitcoin-uri, business-ul din regiunea transnistreană, sub patronajul unor foști și actuali demnitari. Evident, vorbim despre contractele promovate de ministrul Andrei Spînu”, susține Plîngău.

Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, anunță prețul mediu estimat al electricității pentru luna mai – 66,7 dolari. Știind care este prețul de achiziție de la Cuciurgan, un simplu calcul matematic ni-l indică pe cel procurat din Ucraina, care urmează să acopere 30% din volume. Astfel, acesta ar fi de 83,5 dolari, însă cifra este ținută în secret de către instituțiile statului.

Contractul prin care țara noastră va suplini necesarul de curent electric pentru luna mai în valoare de 30% din Ucraina a fost semnat. Agenția Proprietății Publice a anunțat ieri că Energocom a semnat un contract de achiziție cu compania ucraineană Ukrhidroenergo, „conform prevederilor dispoziției Comisiei pentru Situații Excepționale din 29 aprilie”. Prețul de achiziție nu este anunțat public, la solicitarea părții ucrainene, a explicat instituția.

La sfârșitul lunii aprilie, Energocom, în baza negocierilor directe, a semnat un contract de achiziție cu Centrala Termoelectrică de la Cuciurgan (MGRES), la prețul de 59,5 dolari/ MWh. MGRES și-a asumat să asigure 70% din necesarul de energie electrică pentru luna mai.

Expertul în energie, Sergiu Tofilat, susține că fraza „prețul de achiziție este un secret comercial și nu poate fi divulgat” din noul contract pe energie de la ucrainei arată simpatic. „Așa o senzație de deja-vu, parcă au mai fost „secrete” la procurarea gazelor anul trecut, în octombrie”, a scris acesta pe Facebook. Acesta se întreabă ce fel de secret este dacă prețul energiei e principala componentă din tarif, iar tarifele se aprobă prin consultări publice și toate datele se plasează pe site-ul ANRE. „Ori anunțați prețul, ori schimbați legea!”, a adăugat acesta.

Firma rusească Silovîie Mașinî nu va implementa proiectul de reabilitare al motoarelor de la Termoelectrica. Guvernul a decis să anuleze licitația. „În perioada următoare vor urma demersurile necesare către Banca Mondială pentru a încheia această licitație complet”, a declarat vicepremierul, Andrei Spînu.

Șefa statului, Maia Sandu, a spus că nu există o altă companie decât „Silovîie Mașinî”, care a câștigat licitația de la Termoelectrica ca să repare acele turbine. Aceasta a menționat în cadrul unei conferințe de presă că personal a studiat situația legată de licitație. Pe de altă parte, fostul deputat al Platformei DA, Alexandr Slusari, susține că președinta „a fost dezinformată de domnul Spînu”, iar o astfel de abordare este „exclusivistă, greșită și miroase a monopol”.

Deputatul PAS, Radu Marian a venit cu o replică dură în adresa lui Alexandru Slusari, care a criticat din nou autoritățile, după ce licitația privind reparația turbinelor de la „Termoelectrica” a fost câștigată de „compania rusă Silovîe mașinî și Horus Energy”. Slusari a scris pe pagina sa de facebook că președinta Maia Sandu, care a spus că nu există o altă companie care să poată efectua aceste lucrări de reparație, a fost „dezinformată” și că ar exista un consorțiu român, care a trimis o scrisoare de intenție pe 25 martie. În replică, Radu Marian a spus că această companie nu a participat la licitație.

Grupul de companii „Horus” l-a acuzat pe fostul deputat al Platformei DA, Alexandr Slusari de falsuri, după declarațiile acestuia privind licitația pe reparația turbinelor de la „Termoelectrica”.

unimedia.info