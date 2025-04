Se ascut armele! Acuze la adresa Președinției și a Guvernului PAS că ar fi intervenit în evaluarea magistraților

O scrisoare explozivă aruncă o umbră gravă asupra integrității procesului de vetting și pre-vetting în sistemul judiciar al Republicii Moldova. Documentul, trimis de fosta șefă a Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, și prezentat de fostul vicedirector al CNA, Cristina Ciubotaru, în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), sugerează o implicare directă a clasei politice în selecția magistraților care urmau să fie evaluați.

În scrisoarea adresată judecătoarei Mariana Ursachi de la Curtea Supremă de Justiție, Dragalin dezvăluie că a fost abordată personal de președinta Maia Sandu și de prim-ministrul Dorin Recean, care i-ar fi cerut să alcătuiască o listă cu procurorii „integri” care ar trebui să treacă evaluarea:

„Pe parcursul anului 2024, am fost abordată de prim-ministrul Dorin Recean și de președinta Maia Sandu, referitor la procedura de vetting în privința procurorilor din Procuratura Anticorupție, ambii solicitând lista procurorilor pe care îi consider integri și care, din punctul meu de vedere, ar trebui să promoveze vettingul. Nu am transmis așa listă niciodată, pentru că consider incorectă implicarea politicului în procedura de vetting.”

Dragalin susține că a refuzat să coopereze, deoarece o astfel de listă ar fi putut fi folosită în scopuri politice – pentru a elimina procurori independenți care nu se aliniază la presiuni.

Mai grav, fosta procuror anticorupție afirmă că un membru al CSM, Ion Guzun, a încercat să influențeze deciziile prin mesaje personale referitoare la cazul judecătoarei Mariana Ursachi (Pitic) – care ulterior a fost suspendată pentru 7 ani după eșuarea verificării externe. Dragalin sugerează că această decizie ar fi fost motivată politic și că alți magistrați au fost amenințați cu dosare penale dacă nu se conformează.

Rămâne să vedem cum va continua conflictual deschis între Maia Sandu și Veronica Dragalin și dacă cele de invocate de cea din urmă se confirmă.

Un lucru însă e cert. Cele mai negre temeri despre sistemul de justiție subred și instabil al Republicii Moldova se adeveresc. Multe reformele sunt doar o mască pentru controlul politic asupra magistraților. De multe ori au fost invocate lipsa de independență a justiției și lipsa de coerență în redactarea normativelor sau aplicarea acestora.

În acest timp însă, ce autoritățile de la Chișinău vorbesc cu înflăcărare despre integrarea europeană a Rep. Moldova. Să fim onești! UE nu va accepta niciodată un stat în care justiția e manevrată de politicieni, iar presiunile asupra magistraților devin o practică obișnuită.

Oare cât timp va mai dutra această comedie tristă?