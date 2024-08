Misteriosul `virus al leneșului` este fără tratament. Se răspândește puternic

Un virus misterios, cândva limitat în Amazon se răspândește acum mai pe scară largă în America, după ce a suferit modificări genetice care l-ar putea face mai puternic. Până de curând, virusul Oropouche a fost o boală relativ necunoscută, limitată în mare parte în bazinul Amazonului din America de Sud. Dar de la sfârșitul anului 2023, virusul s-a răspândit dincolo de raza sa obișnuită. A provocat deja peste 8.000 de cazuri de boală – adesea cunoscută sub numele de „febra leneșului” – în cinci țări în primele șapte luni ale anului 2024. Virusul a provocat, de asemenea, recent decesul a două femei în Brazilia și potențialele decese ale doi copii nenăscuți, relatează BBC. Creșterea rapidă a cazurilor de Oropouche, care este răspândită prin mușcături de insecte, a determinat Centrul Statelor Unite pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) să emită o alertă de sănătate pentru medicii din SUA. Primele cazuri de virus din Europa au fost detectate în iunie și iulie 2024 la călători care fuseseră infectați în timpul vizitei în Brazilia și Cuba. Ce este acest virus misterios, de unde a venit și de ce provoacă îngrijorare? Ce este virusul Oropouche?

Oropouche este un virus endemic în regiunea Amazonului din America de Sud, care este răspândit de insecte care mușcă .

Virusul provoacă o boală febrilă la oameni, dar se găsește și la un număr de animale, inclusiv maimuțe urlatoare, marmosets și leneși, împreună cu o serie de insecte diferite. Cum se răspândește virusul? Oropouche se transmite atunci când o persoană sau un animal este mușcat de insecte purtătoare de virus. Se crede că este răspândit cel mai frecvent de speciile de muschi de mărimea unui cap de ac Culicoides paraensis , care sunt abundente în mari părți ale Americii. Dar virusul poate fi răspândit și prin mușcături de țânțarii Culex quinquefasciatus și Ochlerotatus serratus .

Transmiterea directă de la om la om a virusului nu a fost observată . Odată ajuns în sânge, se poate răspândi rapid în corp și poate traversa bariera hemato-encefalică pentru a ajunge în sistemul nervos central. Se pare că se acumulează în special atât în ​​creier, cât și în ficat . Virusul în sine poartă o singură catenă de material genetic cunoscut sub numele de ARN care este încapsulat într-o înveliș proteic de protecție. Se crede că folosește o abordare „cal de Troie” odată intrat în sânge, pătrunzând în celulele imune cunoscute sub numele de fagocite, permițându-i apoi să treacă nedetectat în jurul corpului pentru a ajunge la țesuturile și organele pe care le ținte, unde apoi infectează celulele și se reproduce. . De unde vine Oropouche? Virusul își trage numele de la satul în care a fost înregistrat primul caz. În 1955, virusul a fost izolat din sângele unui muncitor forestier febril de 24 de ani din comunitatea Vega de Oropouche din Trinidad și Tobago. De atunci, virusul a fost responsabil pentru focare sporadice în Amazonia braziliană, unele raportate că au ajuns la 100.000 de cazuri . În total, cercetătorii estimează că au fost diagnosticate peste 500.000 de cazuri , dar acest număr poate fi o subestimare din cauza diagnosticării greșite, deoarece multe dintre simptome sunt similare cu alte boli care cauzează febră. De la sfârșitul anilor 1980, focarele de virus au început să fie raportate în Panama, Peru și Ecuador . Dar din 2000, numărul țărilor care au raportat virusul a crescut, incluzând Bolivia, Columbia, Ecuador și Guyana Franceză. Ce a dus la cele mai recente focare? La sfârșitul anului 2023, au început să apară focare mari în bazinul Amazonului, unde virusul era deja endemic, și în noi zone din America de Sud. În iunie 2024, Cuba a confirmat cazuri de virus. Între 1 ianuarie și 20 iulie 2024, Organizația Mondială a Sănătății a înregistrat 8.078 de cazuri de Oropouche . Majoritatea – 7.284 inclusiv cele două decese – au fost în Brazilia, Bolivia înregistrând 356, Peru a raportat 290, Columbia cu 74 și Cuba cu 74. Cel mai îngrijorător pentru oficialii din domeniul sănătății publice, un număr tot mai mare de cazuri apar acum în zone non-amazoniene și au fost documentate în 10 state din afara regiunii Amazon, în Brazilia, precum și în Cuba. Analiza recentă nepublicată a virusului din spatele celor mai recente focare sugerează că codul său genetic a suferit o remaniere care a condus la replicarea mai eficientă a acestuia în celulele indivizilor infectați. Aceasta înseamnă că virusul poate produce un număr mult mai mare de el însuși odată ce infectează o celulă și deturnează mașina celulară. Acest lucru nu numai că ar permite virusului să provoace boală mai severă la indivizii infectați, dar crește și șansele ca insectele mușcatoare să preia virusul atunci când îl hrănesc și îl transmit. În timp ce capacitatea virusului de a se ascunde în celulele imune înseamnă că ar putea rămâne relativ ascuns de sistemul de apărare al organismului, există unele semne că virusul poate fi mai rezistent la răspunsul imun al persoanelor infectate anterior cu Oropouche . Oamenii de știință cred, de asemenea, că dezvoltarea urbană crescută în zonele care au fost cândva pădure ar putea juca, de asemenea, un rol în noile focare. Ei spun că efectele schimbărilor climatice cresc numărul de zone în care pot trăi insectele care răspândesc virusul, ceea ce înseamnă că este probabil ca virusul să continue să se extindă dincolo de aria sa istorică în America de Sud . Care sunt simptomele Oropouche? Virusul provoacă o febră asemănătoare gripei la persoanele infectate , împreună cu dureri de cap, dureri musculare, articulații rigide, greață, frisoane, sensibilitate la lumină și vărsături. În cazuri severe poate provoca meningită. În general, simptomele sunt similare cu alte boli transmise de țânțari, cum ar fi dengue, chikungunya, Zika și malaria . Potrivit CDC, simptomele încep de obicei la trei până la 10 zile după ce au fost mușcate și durează trei până la șase zile. Simptomele pot reapare câteva zile sau săptămâni mai târziu la până la 60% dintre pacienți și tind să fie similare la recidivă. Nu este clar ce cauzează aceste recidive; ar putea fi aceeași infecție reapărând sau oameni care trăiesc în zone cu o prevalență ridicată a insectelor purtătoare de virusuri care sunt reinfectate. Cât de mortală este febra Oropouche? Pe 25 iulie, autoritățile din Brazilia au înregistrat primele decese cunoscute din cauza febrei Oropouche. Cele două femei aveau 21 de ani și 24 de ani, fără a avea nicio afecțiune preexistentă de sănătate. Un raport al Ministerului Brazilian al Sănătăţii a sugerat, de asemenea, că virusul ar putea fi transmis de la femeile însărcinate la fetuşi şi a raportat moartea unui copil nenăscut . De asemenea, a raportat un avort spontan asociat cu infecția Oropouche . Patru cazuri de nou-născuți cu microcefalie – un defect congenital în care capul copilului este mai mic decât se aștepta – au fost, de asemenea, raportate a fi asociate cu virusul. Cu toate acestea, efectele Oropouche asupra sarcinilor și copiilor nenăscuți rămân nedovedite și sunt investigate . De ce este cunoscută sub numele de febra leneșului? În timp ce primele animale sălbatice care s-au dovedit a fi purtătoare de virus au fost maimuțele urlatoare, în 1960, aceasta a fost, de asemenea, izolată dintr- un lenes cu gât palid în Brazilia . Dar principala gazdă sălbatică a virusului nu a fost încă identificată . S-a descoperit că un număr de animale sălbatice poartă virusul, inclusiv un număr de primate și lenesi cu trei degete. Cu toate acestea, se crede că și alte animale sălbatice sunt purtătoare de virus. Și principala gazdă sălbatică a virusului nu a fost încă identificată. Ce tratament este disponibil? Un articol din revista academică The Lancet Microbe clasifică focarele de febră Oropouche drept „o amenințare emergentă la adresa sănătății globale” și avertizează asupra lipsei cercetărilor privind noi tratamente. Alți cercetători au subliniat „ necesitatea urgentă de vaccinuri eficiente ” împotriva Oropouche. În timp ce vaccinurile sunt testate pe modele animale, nu există încă niciunul disponibil sau cunoscut ca fiind eficient la om. În prezent, nu există tratamente specifice pentru boală . Organizația Panamericana de Sănătate recomandă odihna, lichidele și analgezicele ca cel mai bun tratament pentru simptome. Ministerul Sănătății din Brazilia spune că „pacienții trebuie să se odihnească, cu tratament simptomatic și monitorizare medicală”. Oricine este infectat ar trebui, de asemenea, să folosească în continuare substanțe repelente, pentru a reduce probabilitatea de a fi mușcat de insecte, care ar putea apoi transmite virusul altor persoane. Poate fi prevenit Oropouche? Fără vaccinuri pentru a controla infecțiile, cel mai bun mod în care oamenii se pot proteja împotriva Oropouche este să evite să fie mușcați de muschi și țânțari . Autoritățile sanitare sugerează utilizarea plaselor cu plasă fină pe uși și ferestre. Deoarece musculița care poartă boala este mai mică decât țânțarii, se crede că plasele de țânțari standard sunt mai puțin eficiente. Purtarea de îmbrăcăminte care acoperă brațele și picioarele și utilizarea insecticidelor poate ajuta, de asemenea, la protejarea împotriva mușcăturilor.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!