Misticismul care îl împinge pe Putin la un război sălbatic în Ucraina

În timp ce Vladimir Putin dă impresia că nu este influențat de superstiții în luarea deciziilor, unii psihologi, analiști din serviciile secrete și un șaman din Republica Saha spun că liderul de la Kremlin alunecă adesea în această zonă crepusculară.

„Putin și anturajul său iau foarte în serios lumea spiritelor”, spune un oficial de la Kremlin care, din motive de siguranță, a cerut să fie citat sub rezerva anonimatului.

„Nu este un mare act de credință pentru un rus să înțeleagă că Putin va face tot ce este necesar pentru a distruge pe oricine dorește să exorcizeze demonii imaginari despre care se crede că îi dau putere”, continuă el.

Întrebarea este următoarea: credeți că spiritele rele primare, inventate pentru a-i panica pe iobagii înșelați în așteptări, l-au convins pe Putin, în vârstă de 70 de ani, să-i măcelărească pe ucraineni și să amenințe Occidentul cu un război nuclear?

Rusia, un tărâm de ghicitori și basme

Anna Moroz, care a petrecut un deceniu consiliind emigranți ruși nedumeriți despre cum să se obișnuiască cu secularitatea occidentală, este sigură de acest lucru pe cât poate fi orice psiholog clinician în atare circumstanțe, relatează The Daily Beast.

„Legendele joacă un rol formidabil în psihologia noastră națională și, fără îndoială, animă acțiunile lui Putin în Ucraina”, spune Moroz, născută în Rusia, care vorbește pentru The Daily Beast sub un nume fictiv de teama unor represalii. „Termenul tehnic este gândire paradoxală, dar cu siguranță nu cred că omul șarpe Koșcei Nemuritorul îl sfătuiește pe Putin dintr-o grotă de sub Kremlin”, adaugă ea.

Rusia este un tărâm de ghicitori și basme pe care occidentalii încearcă de secole să le deslușească. Cea mai presantă enigmă în acest moment este cum să-l împiedici pe un Putin tot mai izolat să declanșeze un holocaust nuclear și, în același timp, să ajuți Ucraina cu toate armele de care are nevoie pentru a-l învinge, dar fără a agrava cel mai vicios și devastator război purtat în Europa după cel de-al Doilea Război Mondial încoace.

„Este ca și cum ne-am întoarce în 1942 încercând să-l descifrăm pe Hitler, care credea și în mumbo jumbo”, spune un analist de informații din SUA referitor la Putin. „Nu poți să iei în serios acest lucru, dar trebuie să îl iei în considerare”, adaugă el.

Cu siguranță, Putin este un țar prin vocație, un ofițer KGB ca rang și, spune Moroz, un „jongler întunecat” prin comportament. „Se potrivește cu toate stereotipurile paranormale ale Rusiei”. Diagnosticul ei: „Putin este atras de ideea că forțele supranaturale l-au uns ca Ales”.

„Putin urăște democrația pentru că nu crede în puterile omenești”, explică Anna Moroz. „El crede că spiritele l-au uns cu puteri autocrate sacre”, insistă ea.

Un oficial guvernamental rus a declarat pentru The Daily Beast că speculațiile cu privire la faptul că hocus-pocus este forța motivațională din spatele băii de sânge vărsate de Putin în Ucraina sunt reale în interiorul Rusiei. „El percepe Occidentul ca fiind slab pentru că are prea multe reguli care interferează cu puterea lui”, explică oficialul rus. „Poveștile ridicole despre demoni care îi dau putere sunt totuși concrete din punct de vedere psihologic. Demonii nu respectă regulile”, adaugă el.

Un sondaj efectuat în 2016 de Centrul de Cercetare a Opiniei Publice din Întreaga Rusie ilustrează poate cel mai bine catalogarea lui Putin, de către un analist occidental, ca „o personalitate asemănătoare unei vedenii”. Sondajul arată că 36 la sută din populația Rusiei crede în ființe supranaturale, în timp ce 25% întâmpină dificultăți în a răspunde la întrebare. „Deși o majoritate relativă a rușilor spun că nu cred în vrăjitorie, mulți sunt familiarizați cu stereotipurile și mitologiile din jurul ei”, conchide sociologul Ivan Lekonstev.

Șamanul care l-a speriat pe Putin

Pretinsul șaman războinic Aleksandr Gabișev susține că și-a petrecut întreaga viață luptând cu un demon care dă târcoale sufletului lui Putin, și anume cu legendarul personaj negativ Koșcei Nemuritorul. În toamna anului 2019, acest șaman originar din Republica Saha și adepții săi au pornit într-o călătorie pe jos spre Moscova pentru a organiza în fața Kremlinului o ceremonie menită să-l salveze pe Putin de demonul de sub Kremlin.

În timp ce aduna susținători pe drum, șamanul era atacat de colegi pro-Putin. În cele din urmă, a fost arestat lângă Lacul Baical și internat într-un spital de boli mintale.

„Putin este speriat”, a comentat acest caz Aleksei Navalnîi. „Putin deja bate din picioare și strigă: Doamne, ferește-mă de acest șaman! Dacă mă alungă (de la putere, n. red.) cu adevărat?”, a adăugat opozantul rus, aflat în prezent după gratii.

În opinia Annei Moroz, întrebarea ridicată de Navalnîi rămâne valabilă. „Sunt sigurî că Putin a fost îngrozit”, spune ea. „El a organizat o operațiune majoră de poliție împotriva lui Gabișev. Șamanul nu avea nimic împotriva lui Putin. Scopul său era să îndepărteze demonul de sub Kremlin și să elibereze sufletul captiv al lui Putin. Este o metaforă puternică și precisă, care rezonează la toți rușii”, explică ea.

„Când am încetat să râdem, am ajuns la concluzia că frica lui Putin de Gabișev era palpabilă”, a declarat un analist de informații dintr-o țară occidentală.

„Este greu de prognozat rezultatul dacă un număr semnificativ de ruși s-ar fi alăturat șamanului”, spune analistul occidental. „Adepții lui Gabișev au atras mulți ruși care locuiesc departe de orașe, o mișcare de bază cu un potențial imaginabil de a destabiliza consensul din Rusia care sprijină regimul Putin și războiul din Ucraina”, a subliniat el.

Kremlinologii de la Institutul Hoover din cadrul Universității Stanford sunt de acord cu acest punct de vedere. „Putin pare să-l privească pe Gabișev ca pe o amenințare reală”, afirmă cercetătorul Paul Gregory, care a predat la Universitatea de Stat din Moscova în calitate de profesor invitat.

Valeri Solovei, care a predat cursuri mai multor membri ai corpului diplomatic al Rusiei, spune o poveste greu de imaginat, dar nu imposibilă. Potrivit profesorului rus, Putin le-a ordonat odată vrăjitorilor de la Kremlin să organizeze un ritual de sacrificare a unui câine negru pentru a-i bea sângele și să-și asigure astfel o victorie zdrobitoare în Ucraina.

Iluzia excepționalismului, o piedică pentru ruși

Întorcându-ne la realitate, guvernatorul regiunii Primorie, din Orientul Îndepărtat al Rusiei, a declarat săptămâna trecută că între 200.000 și 600.000 de bărbați au fugit din țară pentru a evita să fie trimiși în războiul lui Putin împotriva Ucrainei. În același timp, portalul independent SOTA a obținut informații precum că poliția din Moscova și din regiunile învecinate efectuează raiduri în birouri, pensiuni și restaurante pentru grăbi încorporările pentru război.

În ciuda prevestirilor optimiste, preocuparea majoră este dacă Putin va recurge la arme nucleare în Ucraina. Diplomații și strategii militari occidentali încă nu au un răspuns. Deși Ucraina și aliații săi trebuie să se pregătească pentru ce e mai rău, Moroz crede că Putin că nu va apăsa pe butonul roșu.

„La fel ca toți demonii de povești, Putin va dispărea pur și simplu și va fi înlocuit de un alt membru al biroului politic pentru a rezolva dificultățile războiului din Ucraina”, consideră Moroz. „Iluzia arogantă a unui excepționalism rusesc atotputernic a fost infirmată, mitul s-a sfărâmat. Liderii Rusiei trebuie să se trezească, să crească și să se adapteze la lumea modernă”, conchide ea.

