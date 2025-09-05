Moldova, apreciată de bloggeri internaționali

Republica Moldova a fost inclusă de un blogger britanic cu peste 2,5 milioane de urmăritori în topul celor mai subestimate destinații turistice din lume, alături de Fiji, Liban, Papua Noua Guinee și Eritreea. Harry Jaggard a elogiat vinăriile, peisajele și autenticitatea Moldovei, afirmând că țara „pur și simplu are caracter” și oferă experiențe unice, departe de aglomerația turistică.

Bloggerul britanic subliniază că Moldova, de multe ori ignorată pe harta Europei, începe să fie descoperită de călătorii internaționali care caută autenticitate și tradiție. Vinurile renumite, peisajele rurale și ospitalitatea oamenilor creează o experiență complet diferită față de destinațiile turistice clasice.

Pe lângă vinării, turiștii apreciază satele pitorești, mâncarea tradițională și evenimentele culturale care păstrează vie memoria locală. Această combinație de naturalitate și tradiție face ca Moldova să fie o destinație aparte, care surprinde prin autenticitate și diversitate.

Experții în turism consideră că promovarea internațională și recunoașterea Moldovei de către influenceri și bloggeri pot contribui la creșterea vizibilității țării pe harta globală a turismului, atrăgând mai mulți vizitatori și investiții în infrastructură.

Mesajul este clar: Moldova nu mai trebuie privită doar ca o țară mică și necunoscută, ci ca un loc cu identitate și experiențe autentice, care merită descoperit. Poate că și cetățenii ar trebui să-și privească țara cu mai multă mândrie și curiozitate.