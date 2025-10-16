Rutte explică de ce NATO nu dezvăluie detaliile sprijinului pentru Moldova: „Putin urmărește fiecare cuvânt!”

Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă de la Bruxelles, că Alianța Nord-Atlantică și Uniunea Europeană colaborează strâns cu Republica Moldova pentru a-i consolida securitatea în fața amenințărilor hibride și a incursiunilor cu drone rusești.

„Există o cooperare apropiată între UE și Moldova, între NATO și Moldova. O cunosc pe Maia Sandu de mulți ani, sunt un admirator al leadershipului ei, și ori de câte ori consideră că putem fi de ajutor, încercăm să fim. Poate fi sprijin din partea NATO ca întreg, sau din partea unor aliați individuali”, a spus Rutte la conferința de presă de după reuniunea Consiliului Nord-Atlantic.

Întrebat despre anunțul Marii Britanii privind trimiterea de specialiști antidrone în Republica Moldova și despre manevrele cu drone ale trupelor ruse de ocupație din regiunea transnistreană, Rutte a evitat detalii concrete:

„Permiteți-mi să nu intru prea mult în detalii. Suntem o democrație, aceasta este o conferință de presă deschisă, iar Vladimir Putin urmărește întotdeauna cu atenție aceste momente. Nu vreau să-l fac prea înțelept”.