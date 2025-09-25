Moldova trăiește pe spatele diasporei: Remitențele au crescut cu 4 milioane dolari față de iulie

Transferurile de mijloace bănești din străinătate către persoanele fizice prin intermediul sistemului bancar național au însumat 134,55 milioane dolari SUA în luna august 2025, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei (BNM).

Nivelul transferurilor din august a fost mai mare față luna precedentă, când volumul ajustat sezonier a constituit 130,39 milioane dolari. Totodată, cifra este apropiată de valorile înregistrate în prima parte a anului: 132,08 milioane dolari în iunie, 129,94 milioane în mai și 132,36 milioane în aprilie.

Conform datelor BNM, începutul anului 2025 a fost caracterizat de volume similare, cu transferuri de 132,20 milioane dolari în martie, 134,98 milioane în februarie și 134,81 milioane în ianuarie.

Astfel, media lunară a transferurilor din primele opt luni ale anului se menține peste 132 milioane dolari.