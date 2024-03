Moldova vrea să adere la UE mai devreme de 2030

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, consideră că Republica Moldova ar putea adera la UE înainte de 2030.

Întrebat când ar putea adera Republica Moldova la UE, Grosu a spus că președintele Maia Sandu a stabilit ca obiectiv aderarea înainte de 2030.

“Acesta este obiectivul pe care ni l-am stabilit. Susțin acest obiectiv, dar în același timp le-am spus colegilor mei și le spun tuturor că ne vom strădui să accelerăm acest proces”, a spus Grosu.

El a explicat că, în opinia sa, Moldova și Ucraina, precum și întreaga Europă, se confruntă astăzi cu o dinamică accelerată – evenimentele se schimbă rapid, ceea ce nu era cazul acum 10 ani.

“Trebuie să ne adaptăm, să găsim oportunități și în această situație dificilă. Cred că am început acest proces din 2022, iar până acum a fost un succes. În 2022 am obținut statutul de țară candidată, iar în 2023 am început negocierile. Mulțumim celor 27 de țări și în special României, care a fost și rămâne avocatul nostru”, a spus Grosu.

Amintim că Maia Sandu și-a exprimat anterior speranța că negocierile de aderare a Republicii Moldova la UE vor fi finalizate până în 2030.

De asemenea, Sandu a inițiat un referendum privind aderarea țării la Uniunea Europeană în toamna anului 2024.

Cu o zi înainte, șeful Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, Alexandru Musteață, a declarat că Rusia va încerca să intervină în alegerile prezidențiale și parlamentare și să provoace conflicte sociale pentru a compromite aderarea Republicii Moldova la UE.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!