Moldovenii plătesc cele mai mari tarife la gaze

Prețurile la gaze pentru consumatorii finali din Republica Moldova rămân ridicate, avertizează Vadim Ceban, președintele SA Moldovagaz. Oficialul susține că o reducere semnificativă a tarifelor este puțin probabilă în perioada următoare, în contextul creșterii costurilor de transport și distribuție.

Analiza ANRE arată că scăderea volumului de gaze tranzitate prin rețea crește automat costul transportului. Totodată, reducerea consumului intern majoră cheltuielile de distribuție, menținând prețurile la un nivel ridicat pentru consumatorii casnici.

Sectorul industrial, care ar putea echilibra costurile prin consumuri mari, nu înregistrează cerere suficientă. Lipsa acestui consum menține presiunea asupra prețului final, afectând atât economia, cât și bugetele familiilor.

Ceban precizează că stabilitatea tarifelor depinde și de aprovizionarea cu gaze externe și de eventuale ajustări în politica de achiziții și transport. Fără creșterea consumului industrial, prețurile rămân ridicate, iar efectele se resimt în toate sectoarele economice.

Impactul este direct asupra populației: familiile cu venituri mici și medii simt cel mai puternic presiunea facturilor, mai ales în sezonul rece. Experții atrag atenția că subvențiile și sprijinul guvernamental nu acoperă integral diferențele de cost.

Specialiștii recomandă măsuri de eficiență energetică și diversificarea surselor de gaze pentru a reduce dependența de tranzitul limitat și pentru a limita presiunea asupra tarifelor finale.