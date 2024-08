‘Mpox se poate răspândi în întreaga lume!’

„Variola maimuței nu este noul Covid, dar se poate răspândi rapid în întreaga lume”. Alarma a fost trasă de Hans Kluge, directorul regional pentru Europa al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), vorbind într-un briefing de presă la Palais des Nations din Geneva, informează RAI NEWS, conform Rador Radio România.

Kluge a mai afirmat că “lipsa de angajament” și “resurse” din partea guvernelor europene au împiedicat eradicarea virusului. Potrivit OMS, Europa înregistrează 100 de cazuri noi de Mpox în fiecare lună. Versiunea care circulă exponențial în Africa este o formă separată mutantă a virusului, care ucide aproximativ 10% dintre persoanele infectate. Este un “descendent” al tulpinii mortale Clade I a virusului Mpox și este diferit de versiunea ușoară, care s-a răspândit în mai mult de 20 de țări. Cum se transmite? “Știm deja multe despre Clada II. Mai trebuie să aflăm mai multe despre Clada I. Pe baza a ceea ce știm, Mpox-ul se transmite în principal prin contactul direct cu pielea afectată de leziuni, chiar și în timpul actului sexual”, subliniază Kluge. Cu toate acestea, starea actuală de alertă datorată Cladei I oferă Europei posibilitatea de a se concentra asupra tulpinii Clada II. “Acum doi ani, am ţinut sub control Mpox în Europa datorită implicării directe a celor mai afectate comunități, și anume bărbații care fac sex cu bărbați”, spune Kluge. “Am implementat o supraveghere riguroasă, am investigat temeinic asupra noilor cazuri și contacte și am oferit sfaturi importante de sănătate publică. Schimbarea comportamentului, măsurile nediscriminatorii de sănătate publică și vaccinarea împotriva Mpox au contribuit la ținerea sub control a epidemiei. Învățând din succesul nostru, am îndemnat guvernele și autoritățile sanitare să sprijine aceste măsuri, pentru a contribui la eliminarea Mpox din Europa. Dar din cauza lipsei de angajament și de resurse nu am reușit să parcurgem ultimii pași. Pe scurt, în timp ce consolidăm vigilența împotriva tulpinii Clada I a Mpox, putem și trebuie să lucrăm pentru a elimina Clada II în Europa odată pentru totdeauna”. Cele mai recente date ale OMS arată că din ianuarie 2022 au fost înregistrate peste 99.000 de cazuri de Mpox la nivel global. Clada II a tras semnalul de alarmă în rândul oficialilor din domeniul sănătății în 2022, însă noile infecții au scăzut treptat datorită creșterii gradului de conștientizare a bolii și a unui program de vaccinare rapid.

Forma mutantă care îngrijorează în prezent experții în sănătate, numită Clada Ib, ucide aproximativ unul din 20 de adulți pe care îi infectează și poate ajunge până la unul din 10 în rândul copiilor. Infecțiile au fost, de asemenea, legate de o creștere îngrijorătoare a avorturilor spontane în rândul femeilor însărcinate. Săptămâna trecută, OMS a declarat epidemia drept o urgență de sănătate publică de interes internațional. Este aceeași denumire pe care OMS a dat-o virusului Covid la sfârșitul lunii ianuarie 2020, cu câteva săptămâni înainte ca virusul să se răspândească în întreaga lume. Situația actuală Cazurile noii tulpini sunt concentrate în Republica Democratică Congo. Peste 17.000 de cazuri și 571 de decese au fost înregistrate în Africa în acest an, după cum au afirmat autoritățile, o creștere cu 160% față de aceeași perioadă a anului trecut. Totuși, nu este clar exact câte cazuri și decese au fost cauzate de noua tulpină, deoarece versiunile mai vechi încă circulă. Orașul Goma, din Republica Democratică Congo, are un aeroport internațional care oferă zboruri directe frecvente către Europa și experții au avertizat deja că ar putea reprezenta o posibilă cale de intrare a virusului pe un nou continent. Săptămâna trecută, Suedia a raportat primul caz al noii forme mortale a virusului, primul în afara Africii. De atunci, Pakistanul și Filipinele au raportat cazuri suspecte, deși așteaptă rezultatele testelor, pentru a confirma dacă sunt corelate cu tulpina. Abordând problema răspândirii Cladei 1b în timpul briefing-ului de presă, Kluge a subliniat că “Europa trebuie să aleagă să acționeze în mod solidar. Solidaritate cu oamenii și comunitățile afectate de Mpox, lucrând direct cu aceștia pentru a avea grijă de sănătatea lor. Și solidaritate cu Regiunea Africană a OMS și cu statele sale membre afectate, atât în acest moment critic, cât și pe termen lung”. “În 2022, Mpox ne-a arătat că se poate răspândi rapid în întreaga lume. Putem și trebuie să o înfruntăm împreună, pe toate regiunile și continentele. Modul în care vom răspunde acum și în anii următori va reprezenta un test decisiv pentru Europa și pentru lume”, a concluzionat Kluge.

La nivel european, marți, Comitetul pentru Securitate Sanitară al UE în cadrul unei ședințe “a convenit că situația privind Mpox nu trebuie considerată o urgență pentru securitatea sanitară în Europa”, a spus purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Stefan De Keersmaecker, în cadrul unei întâlniri cu presa. Totuși, Comitetul pentru Securitatea Sanitară a convenit asupra unei “abordări strâns coordonate” asupra virusului variolei maimuței. “Am învățat de la Covid-19 că trebuie să fim pregătiți. HERA a încheiat contracte pentru achiziții comune de 2 milioane de doze de vaccinuri contra Mpox și tratamente pentru 100.000 de doze”, a amintit Stefan De Keersmaecker.

