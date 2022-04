Nevzorov despre „Măcelarul din Siria”: Această fiară crede că războiul poate fi câștigat doar prin cruzime

„Acest nou comandant îi place să elibereze gaze. Iată-l, oriunde s-ar afla, eliberează gaze . Atât în ​​interior, cât și în exterior. El lasă gaze peste tot! Dacă ar fi doar gaze intestinale, probabil că ar fi greu să fii înăuntru. aceeasi camera cu el dar ar putea supravietui. Dar iubesc gazele militare otravitoare. Si stim ca in Siria in ultimul timp au avut loc, dupa parerea mea, 130 de atacuri cu gaze, in care au murit o tona de copii, spalatoare, informaticieni, pentru ca toate aceste lovituri cu gaze au fost efectuate pe acele zone neloiale unde nu existau trupe, unde erau preponderent civili. Dar nu-l intereseaza [sa foloseasca arme chimice] acolo unde sunt trupe. Pentru ca acolo unde sunt trupe, este o oarecare rarefacție. , acolo unde oamenii sunt la distanță de fiecare de un prieten, nu vor fi atât de multe victime”, a spus Nevzorov.

El a amintit că într-o serie de orașe siriene, în special în Kafr Zita și Khan Sheikhoun, au avut loc atacuri chimice cu un număr mare de victime.

„Adică, acesta este un general căruia îi place să arunce gaze… De obicei, toată lumea credea că este o nebunie [dictatorul sirian] Bashar Assad, care suflă gaze, dar Assad s-a speriat doar de pasiunea cu care o face generalul rus. o astfel de fiară care crede că războiul poate fi câștigat doar prin brutalitate împotriva populației civile”, a spus Nevzorov.

Potrivit publicistului, conducerea Federației Ruse consideră că înainte de aceasta comandamentul rus a acționat în Ucraina prea delicat.

„Kremlinul a hotărât că comandantul anterior făcea prostii inutil cu Ucraina și că era necesar să-l arunce în Ucraina pe acest canibal înrăit în războiul din Siria – și apoi totul va fi în geantă ”, a sugerat Nevzorov.

El a amintit că trupele ruse au încercat deja să folosească arme chimice în Mariupol, regiunea Doneţk, săptămâna aceasta.

„Știm că a încercat deja să-și folosească talentele la Mariupol, încercând să gazeze – insist, repet și vreau să fie auzit – o unitate absolut nobilă și exemplară în sens militar, numită Azov, care demonstrează exemple inimaginabile de abnegație. , bunătate, îndrăzneală și capacitatea de a iubi oamenii”, a spus Nevzorov.