Nicolae Negru: „Am ajuns la momentul în care putem constata eșuarea statului R.Moldova”

”Trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Am ajuns la momentul în care putem constata eșuarea statului Republica Moldova și nu numai din punct de vedere al securității, al apărării, din punct de vedere economic, social, energetic”, declară editorialistul Nicolae Negru, transmite Știri.md.

Acesta declarații au răsunat în cadrul emisiunii ”Punctul pe AZi”, că e greu să numim un domeniu în care Republica Moldova ”stă de sine stătător în picioare”.

”Avem probleme multiple. Cum au recunoscut și autoritățile noastre, și Maia Sandu, și ministrul de Externe, fără ajutor extern, al României, noi nu am putea rezista. Ca să trecem această iarnă, avem nevoie de peste un miliard. O parte parcă am găsit, suntem asigurați, dar până la sfârșitul iernii mai este. Și iată, în această situație critică, noi trebuie să găsim soluții, sau mai bine zis guvernarea trebuie să găsească soluții, și unde sunt aceste soluții, cele mai apropiate, unde trebuie să ne adresăm, desigur că la București.

România desigur că face anumite lucruri. Noi avem lumină pentru că ne ajută România, avem gaz pentru că ne ajută România, avem această conductă pentru că a dorit România s-o construiască. Lucrurile astea trebuie spuse și trebuie luate niște decizii.

Or, ne aflăm în această situație cu mâna întinsă tot timpul, ori poate găsim totuși o rezolvare. Poate că acest stat Republica Moldova nu are potențial de a rămâne stat independent, mai ales în vecinătatea Rusiei, care are scopurile ei, să înghită nu numai Republica Moldova, ci și Ucraina, adică tot ce a fost în spațiul sovietic.

Mi se pare că s-a ajuns în momentul adevărului. Ultimul sondaj zice că 42% din cetățenii Republicii Moldova ar vota unirea cu România. Eu cred că ar vota și mai mulți pentru că nu s-au luat în calcul cei care sunt în diasporă.

Dacă ținem noi la demnitatea noastră, dacă suntem conștienți și responsabili de viitorul nostru, atunci e timpul să ne gândim, să luăm o decizie”, a declarat analistul.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Timpul.md şi pe TELEGRAM!