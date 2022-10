Nicolae Negru: „Există o dezamăgire la Moscova în raport cu Dodon. A promis foarte mult, dar nu a îndeplinit”

La Moscova există o dezamăgire în raport cu socialistul Igor Dodon, și Kremlinul îi caută un înlocuitor la Chișinău, însă nici fugarul Ilan Șor nu poate fi, deoarece este și el compromis.

O părere în acest sens a fost expusă de editorialistul Ziarului Național Nicolae Negru în cadrul emisiuni de la TVR Moldova, transmite Știri.md.

„Există o dezamăgire la Moscova în raport cu Dodon. Nu a îndreptățit așteptările Moscovei. A promis foarte mult, dar nu a îndeplinit. A suferit o înfrângere rușinoasă în fața Maiei Sandu și în alegerile prezidențiale, și parlamentare anticipate, mai ales comportamentul lui în alegerile parlamentare. Acum Moscova îi caută un înlocuitor, dar Șor se vede că nu este înlocuitorul lui Dodon fiindcă este și el compromis. În cazul de față, Moscova îl folosește în mod evident pe Șor în acțiunea de a-și salva pielea, de a reinstaura sistemul oligarhic care a existat până nu demult și, desigur, e în interesul Moscovei. Moscova înțelege că este foarte greu, de aceea include acum și socialiștii. Eu cred că socialiștii nu s-au dus de bunăvoie, au fost chemați la Moscova și ei acum se văd într-un fel amenințați de activismul lui Șor. Acea permisiune a Rospotrebnadzor de a importa merele din raionul Orhei e o dovadă că Moscova pune umărul la ascensiunea politică a lui Șor, au mai fost și alte semne de acest fel. Dacă își unesc socialiștii și Șor eforturile, atunci desigur poate să prezinte un anumit pericol, deși cred că nu vor reuși decât prin alte mișcări de pildă prin anumite acțiuni diversioniste. Cred că acțiunile guvernării sunt îndreptățite că restrâng cumva aceste mișcări ilegale ale Partidului Șor. Trebuie de văzut de unde vin acești bani, s-ar putea să vină și de la Moscova, și de la Platon, și de la Șor, și poate și de la Plahotniuc. Aici e o alianță care altădată mai luptau între ei, dar acum își unesc eforturile ca să dea jos această guvernare”, menționează Nicolae Negru.

„Aceste partide sau reprezentanți ai lor care sunt docile Kremlinului sunt doar niște pioni. Moscova sau Kremlinul nu acționează doar cu un singur partid sau un singur om, are o rețea foarte vastă de oameni în Republica Moldova pe care îi pornește la anumite comenzi. Să ne uităm la Tkaciuk și congresul său civic. El a stat până recent în banca de rezerve și începe să se reactiveze și mai putem da și alte exemple. Ideea e că aceste partide sau pseudopoliticieni se vor agita la comanda Moscovei pentru că ei trebuie să creeze anumite probleme în Moldova, care e într-un fel în spatele frontului din Ucraina și Moldova, practic, deranjează Kremlinul cu direcția europeană. Nu cred că Șor în acest moment acționează, în special, pentru a fi scos de sub urmărire penală sau pentru a salva afacerile. El nu are afaceri doar în Moldova. Și în Israel el stă foarte bine, în sensul că niciodată, sau cel puțin în perspectiva imediată la orizont de câțiva ani, până ce se vor schimba poate raporturile dintre R. Moldova și statul Israel în privința extrădărilor, niciodată el nu va fi extrădat din Tel Aviv către Chișinău. Adică, nu este niciun risc pentru el, pur și simplu acționează la comanda Moscovei și încearcă să ia fața socialiștilor, dar e conștient că are limite. Șor are un plus față de socialiști prin aceste acțiuni mărunte, de a pune un bec pe stradă sau altceva, reușește să capteze interesul nu doar prin raioane, lumea în Moldova nu-și pune problema de ideologie, începând cu generația tânără care are o educație politică, există un număr mare din Moldova care a copilărit în timpul comunismului și nu au deschiderea spre discuții despre doctrine politice”, explică Marius Diaconescu, istoric de la București.

