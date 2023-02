Nicolae Negru: Schemele Federației Ruse au ieșit la iveală

Autoritățile de la Chișinău ar trebui să fie atente la acțiunile pe care le întreprinde Rusia, inclusiv la planul său de destabilizare a situației politice din Republica Moldova despre care a anunțat joi la Bruxelles președintele ucrainean Volodimir Zelenski, atrag atenția experții. Aceștia mai spun că depinde de capacitățile de reziliență a Republica Moldova pentru a face față acțiunilor ostile venite din partea Rusiei, scrie Radio Chișinău.

Mass-media de la noi a făcut anumite dezvăluiri despre implicarea serviciilor secrete ruse în activitatea partidelor politice, în finanțarea unor politicieni, în destabilizarea situației din Republica Moldova, iar autoritățile ar trebui să contracareze acțiunile Rusiei susține analistul politic Nicolae Negru.

„Ceea ce ar trebui să aibă în vedere autoritățile noastre este să urmărească cu atenție ce se întâmplă în Republica Moldova și în jurul Republicii Moldova și să contracareze acțiunile Rusiei. Am văzut și încercările lui Ilan Șor de a scoate oamenii în stradă, am văzut și sprijinul pe care-l acordă mass-media și autoritățile ruse lui Ilan Șor. Am văzut și reducerea volumelor de gaze neconform contractului dintre Moldova-Gaz și Gazprom și chiar amenințări cu sistarea sau reducerea aproape totală a gazelor, atacuri asupra guvernării, asupra Maiei Sandu. În special această idee, aceste mesaje transmise care se aseamănă cu ceea ce făcea Rusia în Ucraina, mă refer la demonizarea Maiei Sandu, la faptul că nu ar fi fost aleasă în mod democratic, că ar fi fost pusă de Occident, deși au participat și observatori din CSI și Rusia a recunoscut alegerile, iată că acum întoarce macazul și încearcă să le sugereze cetățenuilor Rep. Moldova că guvernera actuală ar fi una vasală, de marionetă, când de fapt guvernările precendete acționau mai mult în interesul Rusiei. Se adună o seamă de indicii care confirmă ceea ce spunea președintele Zelenski”, susține Nicolae Negru.

Declarațiile președintelui Ucrainei, demonstrează că zvonurile despre planurile Rusiei în privința Republicii Moldova sunt reale. Cum vom rezista la acțiunile ostile, depinde de capacitățile noastre de reziliență, atenționează expertul politic Ion Tăbârță.

„În mod evident, Federația Rusă a construit și construiește anumite planuri ale sale, scenarii care să fie îndreptate să readucă Rep. Moldova în această sferă de influență. Mai sunt proiecte politice în Rep. Moldova în diferite perioade, cum a fost Partidul Socialiștilor sau, recent, Partidul Șor. Despre acest lucru o recunoaște deschis un șef de stat, când declară președintele Ucrainei care este o persoană foarte informată în momentul dat, este clar că aceste scenarii sunt reale, nu sunt la nivel de zvonuri așa cum de multe ori se încerca a interpreta ceea ce se întâmplă. Cred că autorotațile noastre sunt la curent cu ceea aceste planuri ale Federației Ruse și deja depinde de capacitățile noastre de reziliență cum facem față acțiunilor ostile venite din partea Federației Ruse”, spune expertul politic Ion Tăbârță.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat joi, la reuniunea Consiliului European, că Rusia are un plan de destabilizare a situației politice din Republica Moldova și vrea să preia controlul asupra țării. Serviciul de Informații și Securitate (SIS) a confirmat recepționarea acestor informații. Într-un comunicat de presă, Președinția a precizat că Maia Sandu este în legătură permanentă cu lideri de state și guverne, inclusiv cu președintele Zelenski.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!