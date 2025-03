Nimeni-drum, Igor Grosu, închinător la Biserica Moscovei, se bagă în seamă, luându-se de Donald Trump

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a reacționat ironic la declarațiile președintelui american Donald Trump, care a afirmat miercuri, 5 martie, în fața Congresului SUA, că fosta administrație de la Washington a cheltuit „32 de milioane de dolari pentru o operațiune de propagandă de stânga în Moldova”.

Pe un ton sarcastic, Grosu a spus că „așteaptă mai multe detalii” de la Trump, dar a subliniat că, în Republica Moldova, doar „socialiștii și comuniștii sunt de stânga”.

„Dacă este să interpretez strict ce ați citat dumneavoastră, mă duce la gândul că forțele de stânga din R. Moldova ar fi beneficiat de acești bani. Sau la noi de stânga sunt comuniștii și socialiștii. Probabil vom aștepta detalii mai multe și colegii din stânga au fost tare modești în această perioadă și au ținut foarte „incognito” această informație. Dar, la modul serios, noi am beneficiat enorm de mult din partea poporului american, sunt domenii strategice în care am investit grație acestui suport: securitate energetică, agricultură, vinificație, infrastructura drumurilor, mass-media din R. Moldova tot a beneficiat foarte mult și asta este de bine. Și de fiecare dată vom spune mulțumesc poporului american. (…) Eu nu știu ce vrea să transmită (Donald Trump n.r), dar noi vom răspunde la toate solicitările, dacă vor fi, evident. Pe partea noastră, am fost și suntem transparenți, tot de ce am beneficiat este transparent. Sunt curios și eu…left wing…au beneficiat de aceste resurse, probabil că se poate. Nu știu, vedem”, a declarat Igor Grosu.

În discursul său de peste o oră și 40 de minute, cel mai lung rostit vreodată de un președinte american în fața Congresului, Donald Trump a criticat dur cheltuielile internaționale ale fostei administrații, pe care le-a numit „risipă îngrozitoare”. Printre exemplele invocate s-a numărat și Rep. Moldova, menționată din nou ca beneficiar al unor fonduri considerate inutile.

Trump a evidențiat economiile realizate prin anularea unor finanțări federale de către DOGE, menționând un program de 32 de milioane de dolari destinat organizației Internews. Acest proiect susținea inițiative precum „mass-media ca element al democrației, incluziunii și responsabilității în Rep. Moldova” și „sustenabilitatea instituțiilor media”.

„32 de milioane de dolari pentru o operațiune de propagandă de stânga în Moldova”, a afirmat Trump de la tribuna Congresului.