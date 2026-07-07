Strada Florilor va fi modernizată integral pentru prima dată de la construcție

Strada Florilor din sectorul Râșcani va fi reparată capital pentru prima dată de la construcția sa. Potrivit primarului Ion Ceban, lucrările de modernizare vin după ce anterior în zonă au fost realizate intervenții de infrastructură, inclusiv reabilitarea trotuarelor și instalarea iluminatului stradal.

Edilul Chișinăului a declarat, în cadrul ședinței operative a serviciilor municipale, că în cadrul proiectului vor fi amenajate aleile, vor fi reconfigurate zonele verzi și vor fi efectuate lucrări de îngrijire a arborilor plantați.

Totodată, Ion Ceban a solicitat responsabililor de la pretura de sector să asigure redirecționarea corespunzătoare a circulației, având în vedere că strada Florilor este o arteră intens circulată, importantă pentru locuitorii sectorului și ai localităților din apropiere.

Autoritățile municipale precizează că vor informa din timp despre eventuale restricții de circulație și modificări în trafic.