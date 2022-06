Noi planuri fantasmagorice. Spînu: Moldova are șanse reale să procure gaze din Azerbaidjan

Republica Moldova ar putea procura gaze naturale din Azerbaidjan, susține ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, dar nu este clar când, cum va fi transportat și nici care va fi prețul.

Liderul PAS nu a oferit prea multe detalii, însă a precizat că „s-ar putea să se întâmple și anul acesta”.

„Moldova are șanse să procure gaze din Azerbaidjan, Moldova are șanse reale în sfârșit să aibă diversificarea surselor de aprovizionare cu gaz și acest lucru se va întâmpla mai devreme sau mai târziu. Eu nu am să dau termen, dar vă garantez că, în următorii ani, Moldova va avea surse diversificate de gaz. S-ar putea și anul acesta.

Noi suntem în proces de discuții cu colegii din Azerbaidjan și nu doar ca să căutăm alternative, inclusiv pentru depozitarea din această vară pe care o planificăm. Piața este foarte dinamică. Vedem că în ultimele două săptămâni avem o tendință pozitivă (a început… vara – n. red), prețurile au început să scadă”, a precizat Andrei Spînu.

Se cumpără gaz la prețuri foarte bine

„A fost decizia Comisiei de Situații Excepționale, prin care Energocom a achiziționat 24 de milioane de metri cubi de gaz, care sunt deja în proprietatea Energocom. Au fost achiziționate la prețul din februarie și martie, deci, la un preț foarte bun. Acest volum pe timp de vară, ne-ar ajunge aproape o lună. Pe timp de iarnă, în funcție de iarnă, dar mult mai puțin, o săptămână, poate chiar și mai puțin”, a afirmat ministrul.