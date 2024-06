Noi studii alarmante despre impactul devastator al tehnologiei asupra sănătății umane. Adevăr ascuns sau teorii ale conspirației?

În ultimul deceniu s-a discutat mult despre dovezile privind efectele nocive pe plan biologic ale radiațiilor electromagnetice neionizante (EMF) și ale radiațiilor de radiofrecvență (RFR) provenite de la tehnologiile fără fir. Zece noi studii detaliază riscurile pentru sănătate ale 5G, arată o analiză realizată de Dr. Joseph Mercola.

Mai multe studii publicate între 2022 și 2024 subliniază riscurile pentru sănătate pe care le prezintă tehnologia 5G. Cercetările contrazic liniile directoare ale Comisiei Internaționale pentru Protecția împotriva radiațiilor neionizante, demonstrând diverse efecte biologice nocive ale radiațiilor de radiofrecvență(RFR) asupra oamenilor și mediului înconjurător, inclusiv riscul potențial de cancer. Studiile relevă potențialul 5G de a induce leziuni neurologice și probleme psihiatrice, subliniind efectele sale asupra dezvoltării creierului, inclusiv riscul crescut de afecțiuni precum demența, prin mecanisme precum afectarea neurosinusurilor.

Un studiu din decembrie 2023 ilustrează efectele dăunătoare ale 5G RFR asupra spermei de șobolan, arătând scăderea numărului și calității spermatozoizilor, melatonina oferind un efect protector Un studiu din februarie 2024 indică modificări semnificative ale microbiomului fecal și ale profi lurilor metabolice la șoarecii expuși la 5G RFR, sugerând implicații mai largi pentru sănătate, inclusiv bunăstarea mentală și funcția imunitară.

În timp ce industria wireless este construită pe premisa că singurul tip de radiație capabil să provoace daune este cea ionizantă – razele X fiind un exemplu – cercetătorii avertizează de mult timp că și radiațiile neionizante și neîncălzitoare pot pune în pericol sănătatea dumneavoastră. Aceasta include nu numai sănătatea umană, ci și pe cea a plantelor și animalelor. Cu timpul, am devenit atât de convins de efectele dăunătoare ale CEM, încât mi-au trebuit trei ani pentru a scrie ” EMF*D “, care a fost publicat în 2020. În ea, am trecut în revistă dovezile copleșitoare care arată că CEM sunt un pericol ascuns pentru sănătate care pur și simplu nu mai poate fi ignorat. În timpul pandemiei, am asistat, de asemenea, la desfășurarea și instalarea 5G în întreaga țară, care a crescut exponențial expunerile, deoarece se adaugă pe lângă infrastructura wireless deja existentă. Un clip publicat de Investigative Europe în ianuarie 2019, oferă o scurtă privire de ansamblu asupra modului în care 5G diferă de tehnologia wireless anterioară. La vremea respectivă, se făcuseră puține sau chiar deloc cercetări cu privire la 5G în mod specific, dar între 2022 și 2024, au fost publicate 10 noi studii care aruncă mai multă lumină asupra acestei tehnologii de generația a cincea. Apelurile la moratoriu pentru 5G au fost ignorate în ciuda dovezilor Primul dintre acestea, publicat în septembrie 2022 în revista Reviews on EnvironmentalHealth, oferă o bună prezentare generală a pericolelor pe care le prezintă 5G. Autorii au subliniatcă, din septembrie 2017, peste 400 de oameni de știință și medici au depus în mod colectiv șase apeluri la Uniunea Europeană, solicitând un moratoriu asupra tehnologiei 5G. Toate au fost ignorate. Apelul din septembrie 2021 a inclus o “scrisoare de însoțire extinsă” în care experții au argumentatcă faptul că încrederea UE în orientările Comisiei Internaționale pentru Protecția împotriva radiațiilor neionizante (ICNIRP) pune sănătatea publică în pericol, deoarece orientările iau în considerare doar “încălzirea și nu alte efecte biologice relevante pentru sănătate cauzate de RFR”. Scrisoarea a contrazis orientările ICNIRP cu cercetări ale unor grupuri de experți europeni și internaționali care detaliază nenumăratele efecte biologice adverse ale RFR asupra oamenilor și mediului. Potrivit autorilor: “Dovezile pentru stabilirea acestei poziții sunt extrase din studii care arată modificări ale eurotransmițătorilor și receptorilor, deteriorări ale celulelor, proteinelor, ADN-ului, spermei, sistemului imunitar și sănătății umane, inclusiv cancerul. Apelul din 2021 continuă să avertizeze că este posibil ca semnalele 5G să modifice, în plus, comportamentul moleculelor de oxigen și de apă la nivel cuantic, să desfacăproteinele, să deterioreze pielea și să dăuneze insectelor, păsărilor, broaștelor, plantelor și animalelor”. Agregarea semnalelor ridică probleme serioase Sub titlul “Planuri mărețe, promisiuni mărețe, dar afirmații false”, autorii continuă să evidențieze propriile descoperiri ale guvernului: “… potențialele riscuri pentru sănătate și siguranță asociate cu RFR au fost expuse într-o analiză recentă, comandată de UE, a dovezilor științifice disponibile în prezent, raportul EPRS/STOAHealth impact of 5G al Serviciului de Cercetare al Parlamentului European din 2021. Concluziile revizuirii cuprinzătoare au declarat că există dovezi suficiente pentru cancerul provocat de RFR la animale, dovezi suficiente pentru efectele adverse ale RFR asupra fertilității bărbaților, șobolanilor masculi și șoarecilor și că RFR este probabil cancerigen pentru oameni. Pe scurt, raportul EPRS/STOA arată că RFR este dăunător pentru sănătate. În consecință, raportul solicită măsuri de stimulare a reducerii expunerii la RF-EMF (p. 153), cum ar fi reducerea limitei de expunere permisă și utilizarea preferențială a conexiunilor prin cablu. În mod similar, propria analiză aprofundată din 2019 a UE (comisia ITRE), 5GDeployment: State of Play in Europe, USA and Asia a avertizat că, atunci când se adaugă la2G, 3G, 4G, WiFi, WIMAX, DECT, radar etc., 5G va duce, în mod cumulativ, la o radiație totală dramatic mai mare: nu numai din cauza utilizării unor frecvențe mult mai mari în 5G, ci și din cauza potențialului de agregare a diferitelor semnale, a naturii lor dinamice și a efectelor complexe de interferență care pot rezulta, în special în zonele urbane dense (p. 11). Aceste preocupări se bazează pe complexitatea semnalelor de comunicații și pe necunoscutele interacțiunilor dintre acestea. Semnalele electromagnetice transmise de dispozitivele de comunicații fabricate de om nu sunt unde obișnuite, ci mai degrabă o combinație complexă de unde purtătoare de frecvență ultraînaltă și modulații care codifică mesajele folosind frecvențe extrem de joase și ultrajoase. În plus, semnalele sunt pulsate la frecvențe foarte joase (transmise în scurte explozii de tip “on-off”). Acest lucru înseamnă că, deși undele purtătoare RFR pot fi situate în gama de frecvențe înalte GHz, modulațiile și frecvențele de impulsuri sunt mult mai apropiate de frecvențele undelor cerebrale; de exemplu, impulsurile de 217 Hz ale unui semnal de telefon GSM. S-a demonstrat că semnalele RFR pulsate sau modulate sunt mai bioactive decât undele continue simple de aceeași intensitate și durată de expunere. Acest lucru reprezintă o preocupare semnificativă în ceea ce privește sănătatea publică și nu se limitează doar la frecvențele mai înalte 5G. În plus, după cum se menționează în raport, efectele acestor noi semnale complexe formate din fascicule au modele de propagare imprevizibile care ar putea duce la niveluri inacceptabile de expunere a oamenilor la radiații electromagnetice (p. 6), dar care nu au fost încă cartografiate în mod fiabil pentru situații reale, în afara laboratorului.” 5G poate provoca probleme neurologice și psihiatrice Al doilea studiu, publicat în noiembrie 2022, a investigat efectele RFR de 4,9 GHz(una dintre mai multe frecvențe 5G) asupra comportamentelor emoționale și a memoriei spațiale la șoareci masculi adulți. S-a constatat că expunerea a indus un “comportament asemănător depresiei” cauzat de “piroptosis neuronal în amigdala”. Piroptoza este o formă de moarte celulară programată diferită de alte forme de apoptoză,caracterizată prin răspunsul său infl amator. Aceasta implică umflarea și spargerea celulei, ceea ce duce la eliberarea de citokine proinflamatorii și conținuturi intracelulare care pot declanșa un răspuns imunitar în țesutul înconjurător. Acest proces este controlat de proteinele gasdermin, care formează pori în membrana celulară, și este adesea inițiat ca răspuns la infecții cu agenți patogeni sau la alte semnale care indică o deteriorare celulară. “5G induce moartea celulară în amigdala, o regiune a creierului implicată în reglarea emoțiilor, memorie și luarea deciziilor.” Amygdala este o regiune a creierului implicată în reglarea emoțiilor, memorie și luarea deciziilor. Așadar, piroptoza din această zonă ar putea fi un indiciu al unor leziuni neurologice sau al unei inflamații, care ar putea afecta reglarea emoțională, comportamentul și funcțiile cognitive. Acest lucru ar putea fi relevant în contextul bolilor neurodegenerative, al leziunilor cerebrale sau al infecțiilor care au un impact asupra sistemului nervos central, ducând la diverse implicații neurologice și psihiatrice. Patru studii confirmă impactul 5G asupra neurologiei Alte patru studii publicate în 2023 arată, de asemenea, o varietate de daune care apar în creier: – 5G crește permeabilitatea barierei hemato-encefalice – În primul studiu, s-a constatat că RFR de la telefoanele cu 5G la 3,5 GHz sau 4,9 GHz timp de o oră pe zi, timp de 35 de zile consecutive, crește permeabilitatea BHE în cortexul cerebral al șoarecilor. – RFR afectează neurogeneza și provoacă leziuni ale ADN-ului neuronal – În cel de-al doilea, s-a demonstrat că RFR-ul continuu de la telefoanele celulare la 2115 MHz timp de opt ore induce niveluri mai ridicate de peroxidare a lipidelor, radicali lipidici centrați pe carbon și deteriorări ale ADN-ului monocatenar, ceea ce a dus la afectarea neurogenezei în regiunea hipocampală și la degenerarea neuronală în regiunea gyrusului dentat. Radiațiile de la telefonul mobil pot provoca tulburări și deficiențe cognitive, modificări comportamentale și disfuncționalități în reglarea stării de spirit, tulburări neurodegenerative (din cauza stresului oxidativ din interiorul neuronilor) și afecțiuni psihiatrice, cum ar fi anxietatea și depresia. – Radiațiile electromagnetice asociate cu anxietatea – Acest studiu a constatat un comportament asemănător anxietății la șoarecii masculi expuși la radiații electromagnetice la 2650 MHz timp de patru ore pe zi, timp de 28 de zile. – 5G poate favoriza demența – În cele din urmă, un studiu de urmărire a cercetărilor anterioare a concluzionat că RFR-urile de la 1,8 GHz la 3,5 GHz: – Inhibă neurosina, o enzimă care joacă un rol în sănătatea creierului, inclusiv în descompunerea proteinelor care, dacă nu sunt gestionate corespunzător, ar putea duce la afecțiuni precum boala Alzheimer. Această constatare sugerează că radiațiile telefoanelor mobile ar putea interfera potențial cu capacitatea creierului de a preveni acumularea de proteine dăunătoare. – Inhibă activitatea electrică a neuronilor in vitro Neuronii comunică între ei cu ajutorul semnalelor electrice, iar această activitate este crucială pentru tot ceea ce face creierul, de la procesarea informațiilor senzoriale la controlul mișcărilor musculare. Inhibarea activității electrice înseamnă întreruperea comunicării normale a celulelor cerebrale, ceea ce ar putea avea un impact potențial asupra funcțiilor creierului. 5G afectează dezvoltarea creierului Un studiu din octombrie 2023 realizat de Bodin et al. a investigat efectele expunerii la 5G în perioada perinatală – în jurul datei nașterii – asupra dezvoltării neurologice a șobolanilor. La principalul obiectiv al acestui studiu a fost de a explora modul în care expunerea la CEM 5G în momentul nașterii afectează dezvoltarea creierului șobolanilor pe măsură ce aceștia devin tineri și adolescenți. Atât puii de șobolan masculi, cât și cei de șobolan femele, expuși la CEM 5G, au prezentat o erupție întârziată a incisivilor (dinții din față). Acest lucru indică faptul că expunerea la CEM ar putea încetini anumite aspecte ale dezvoltării fizice. Studiul a constatat, de asemenea, diferențe notabile de comportament în funcție de sexul șobolanilor. La șobolanii femele adolescenți, a existat o reducere semnificativă (70%) a mișcărilor stereotipate, cum ar fi modelele repetitive de comportament, în testul cu câmp deschis. Acest lucru sugerează că expunerea poate reduce anumite comportamente repetitive la femele. În schimb, șobolanii masculi au prezentat o creștere cu 50% a mișcărilor stereotipate, ceea ce indică faptul că aceeași expunere a condus la o creștere a comportamentelor repetitive. Pe scurt, cercetarea sugerează că expunerea la CEM 5G la niveluri sub pragul de reglementare în timpul unei perioade critice de dezvoltare (perioada perinatală) are potențialul de a provoca tulburări în dezvoltarea neurologică. Aceste efecte sunt observate la descendenții juvenili șiadolescenți și se manifestă diferit la bărbați și la femei. Deși este dificil de prezis care ar putea fi implicațiile acestei situații asupra sănătății umane, merită remarcat faptul că comportamentele repetitive sunt adesea asociate cu tulburări de dezvoltare neurologică, cum ar fi tulburarea de spectru autist (TSA) și tulburarea de hiperactivitate și deficit de atenție (ADHD). În astfel de cazuri, aceste comportamente pot semnala diferențe neurologice subiacente și pot avea un impact asupra interacțiunilor sociale, învățării și funcționării zilnice a unei persoane. În unele cazuri, comportamentele repetitive pot fi, de asemenea, simptomatice ale anxietății, ale tulburărilor obsesiv-compulsive (TOC), ale tulburărilor legate de stres și ale comportamentelor de autoagresiune, cum ar fi scobitul în piele sau smulgerea părului. Pentru unele persoane, comportamentele repetitive pot interfera cu atenția și concentrarea, afectând performanța academică, productivitatea la locul de muncă și capacitatea de a finaliza sarcinile zilnice în mod eficient. De asemenea, poate afecta interacțiunile și relațiile sociale ale unei persoane și poate duce la izolare socială, hărțuire sau stigmatizare, în special la copii și adolescenți, ceea ce poate duce și mai mult la având un impact asupra bunăstării emoționale și a stimei de sine. Comportamentele repetitive, în special cele asociate cu anxietatea sau tulburările compulsive, pot, de asemenea, să perturbe tiparele de somn, ducând la insomnie sau la o calitate slabă a somnului, ceea ce, la rândul său, afectează sănătatea și bunăstarea generală. RFR decimează fertilitatea masculină – Melatonina poate ajuta la restabilirea acesteia Un studiu din decembrie 2023, care a explorat efectele negative ale expunerii pe termen lung la2100 MHz RFR asupra caracteristicilor spermei de șobolan, a adus atât vești bune, cât și rele. Pe partea negativă, șobolanii masculi expuși la RFR la 2100 MHz timp de 30 de minute pe zi au avut un procent asignifi cabil mai mare de spermatozoizi cu forme anormale. De asemenea, a existat o reducere semnificativă a numărului total de spermatozoizi în rândul șobolanilor expuși. La un nivel mai detaliat, examinând structura spermatozoizilor la microscop (nivelulultrastructural), s-au observat leziuni în părți critice ale spermatozoizilor, inclusiv în: Acrozomul, o structură asemănătoare unui capac care ajută spermatozoizii să pătrundă în ovul Axonemul, axonul central al cozii spermatozoizilor Învelișul mitocondrial, care alimentează mișcarea cozii spermatozoizilor Fibrii dense exterioare, care fac parte din coada spermatozoizilor Vestea bună este că suplimentarea cu melatonină a reușit să prevină aceste probleme. șobolanii cărora li s-au administrat 10 miligrame de melatonină pe kilogram de greutate corporală prin administrare subcutanată au avut un număr mai mare de spermatozoizi, iar proporția de spermatozoizi cu forme normale a crescut. Mai mult, leziunile ultrastructurale ale spermatozoizilor cauzate de expunerea la radiofrecvență au fost complet inversate. După cum au raportat autorii: “Procentajele de morfologie anormală a spermatozoizilor au crescut semnificativ odată cu expunerea la RF, în timp ce numărul total de spermatozoizi a scăzut semnificativ …Numărul total de spermatozoizi, spermatozoizii cu morfologie normală au crescut, iar aspectul ultrastructural a revenit la normal prin administrarea de melatonină.” Studiu de caz al unui băiat în vârstă de 8 ani În ianuarie 2024, Hardell și colab. au prezentat un studiu de caz al unui băiat în vârstă de opt ani care a experimentat dureri de cap severe și alte simptome în timp ce frecventa o școală situată în apropierea unui turn de telefonie mobilă echipat cu stații de bază 5G. Școala băiatului este situată la 200 de metri distanță de un turn de telefonie mobilă dotat cu stații de bază 5G, clasa sa aflându-se la 285 de metri distanță. La scurt timp după ce a început școala, băiatul a început să aibă dureri de cap, care inițial au fost sporadice, fără să apară în fiecare zi sau în fiecare săptămână. Până în toamna anului 2023, durerile de cap ale băiatului s-au intensificat, apărând zilnic și fiind cotate cu 10 pe o scară de 10 grade, unde 0 înseamnă niciun disconfort și 10 indică o durere insuportabilă. De asemenea, băiatul s-a confruntat cu oboseală (nota 5) și amețeli ocazionale (nota 7), în special în timpul școlii. Acasă, a avut ocazional dureri de cap ușoare (nota 2) care au dispărut relativ repede. În toamna anului 2023, a început să poarte o șapcă de protecție împotriva radiofrecvenței și îmbrăcăminte exterioară la școală, atât în interior, cât și în exterior, după care durerile de cap au dispărut. Acest document citează, de asemenea, studii epidemiologice și cercetări de laborator care leagă expunerea la radiațiile RF de cancer prin mecanisme precum stresul oxidativ, efectele asupra ARNm și deteriorarea ADN-ului și pledează pentru clasificarea radiațiilor RF ca fiind un cancerigen uman din Grupa 1, menționând că “Această clasificare ar trebui să aibă un impact major asupra măsurilor de prevenire”. 5G vă modifică microbiomul În cele din urmă, un studiu din februarie 2024 realizat de Wang et al. a examinat impactul 5G RFR asupra microbiomuluifecal și a profi lurilor metabolomului la șoareci. Rezultatele au indicat că șoarecii expuși la RFR au suferit modificări semnificative în compoziția microbiană intestinală, caracterizate printr-o scădere a diversității microbiene și schimbări în distribuția comunității microbiene. Prin intermediul profilului metabolomic, cercetătorii au identificat 258 de metaboliți care au fost diferențiat de abundenți în mod semnificativ la șoarecii expuși la RF în comparație cu cei controlați, ceea ce sugerează că aceasta poate avea un impact profund asupra proceselor metabolice. Autorii au concluzionat că expunerea la 4,9 GHz RFR poate provoca microbiota intestinală și au emis ipoteza că dezechilibrele observate în microbiota intestinală și în metabolism ar putea fi legate de comportamentele asemănătoare depresiei la șoareci observate în atât de multe studii. Dezechilibrul în profilul metabolic poate fi asociat, de asemenea, cu modificări ale reglării imunitare sau ale inflamației. 5G va dăuna oricărei ființe vii În septembrie 2019, ministrul comunicațiilor, onorabilul Paul Fletcher MP, a cerutComitetului să finalizeze o anchetă privind “implementarea, adoptarea și aplicarea 5G în Australia”. Ca răspuns, Paul Barratt, în numele ElectricSense, a prezentat un document, disponibil pentru a fi descărcat de pe site-ul aph.org , în care se afirmă, în parte: “5G este periculos și va dăuna oricărei ființe vii. Mii de studii leagă expunerile la radiații de radiofrecvență wireless de nivel scăzut de o listă lungă de efectebiologice adverse, inclusiv: rupturi ale ADN-ului cu un singur și dublu fir leziuni oxidative perturbarea metabolismului celular creșterea permeabilității barierei hematoencefalice reducerea melatoninei perturbarea metabolismului glucozei din creier generarea de proteine de stres Să nu uităm, de asemenea, că, în 2011, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a clasificat radiațiile de radiofrecvență ca fiind un posibil carcinogen 2B. Mai recent Programul Național de Toxicologie, în valoare de 25 de milioane de dolari, a concluzionat că radiațiile de radiofrecvență de tipul celor utilizate în prezent de telefoanele mobile pot cauza cancer. Dar unde se încadrează 5G în toate acestea? Având în vedere faptul că 5G va utiliza frecvențe peste și sub benzile de frecvențe existente, 5G se află la mijloc în toate acestea. Dar tendința (care variază de la o țară la alta) este ca 5G să utilizeze benzile de frecvențe superioare. Ceea ce aduce propriile sale preocupări particulare.” Barratt continuă să enumere “11 motive de îngrijorare în legătură cu radiațiile 5G”, printre care: Electrosmog mai dens Bolile și durerile de piele, deoarece “analizele privind adâncimea de penetrare arată că peste 90%din puterea transmisă este absorbită în epidermă și în stratul dermic” afectarea ochilor Efecte asupra inimii, inclusiv impact asupra variabilității ritmului cardiac și aritmii Reducerea funcției imunitare Reducerea ratelor de creștere celulară și modificări ale proprietăților și activității celulare Risc crescut de apariție a agenților patogeni rezistenți la antibiotice Necroza la plante și posibilitatea ca alimentele vegetale să devină improprii pentru consumul uman Efecte asupra atmosferei și epuizarea combustibililor fosili Perturbări ale sistemului ecologic Rezultate înșelătoare ale studiilor 5G, deoarece majoritatea nu pulsează undele. După cum a menționat Barratt, “Acest lucru este important deoarece cercetările privind microundele ne arată deja cum undele pulsate au efecte biologice mai profunde asupra organismului nostru în comparație cu cele nepulsate”. Protejați-vă pe dumneavoastră și familia dumneavoastră de CEM excesivi Nu am nicio îndoială că expunerea la RF-EMF este un pericol semnificativ care trebuie abordat dacă vă îngrijorează sănătatea dumneavoastră. Lansarea tehnologiei 5G face cu siguranță ca acțiunile de remediere să fie mai dificile, dar pericolele suplimentare reprezintă un motiv în plus pentru a ne implica și a face tot ce ne stă în putință pentru a minimiza expunerea. Iată câteva sugestii care vă vor ajuta să vă reduceți expunerea la CEM și să contribuiți la atenuarea daunelor cauzate de expunerile inevitabile. Pentru mai multe sfaturi, consultați infograficul realizat de Environmental Health Trust de mai jos. Identificați sursele majore de CEM, cum ar fi telefonul mobil, telefoanele fără fir, routerele Wi-Fi, căștile Bluetooth și alte articole echipate cu Bluetooth, șoarecii fără fir, tastaturile, termostatele inteligente, monitoarele pentru copii, contoarele inteligente și cuptorul cu microunde din bucătărie.În mod ideal, abordați fiecare sursă și stabiliți cum puteți limita cel mai bine utilizarea acestora. Cu excepția unei urgențe care pune în pericol viața, copiii nu ar trebui să folosească un telefon mobil sau un dispozitiv wireless de orice tip. Copiii sunt mult mai vulnerabili la radiațiile telefoanelor mobile decât adulții, deoarece au oasele craniului mai subțiri. Cercetare Cercetările demonstrează, de asemenea, că bebelușii sub vârsta de 1 an nu învață eficient limbajul din videoclipuri și nu transferă ceea ce învață de pe iPad în lumea reală, deci este o greșeală să credem că dispozitivele electronice oferă o educație valoroasă. Conectați-vă computerul de birou la internet printr-o conexiune Ethernet cu fir și asigurați-vă că puneți calculatorul în modul avion. De asemenea, evitați tastaturile wireless, trackball-urile,șoarecii, sistemele de jocuri, imprimantele și telefoanele portabile de acasă. Optați pentru versiunile cu fir. Dacă trebuie să folosiți Wi-Fi, închideți-l atunci când nu îl folosiți, mai ales noaptea, când dormiți. În mod ideal, lucrați pentru a vă cabla casa, astfel încât să puteți elimina Wi-Fi-ul cu totul. Dacă aveți un notebook fără porturi Ethernet, un adaptor Ethernet USB vă va permite să vă conectați la internet cu o conexiune cu fir. Evitați să folosiți încărcătoare wireless pentru telefonul mobil, deoarece și acestea vor crește CEM în toată casa dumneavoastră. De asemenea, încărcarea fără fir este mult mai puțin eficientă din punct de vedere energetic decât utilizarea unui dispozitiv atașat la o priză, deoarece acesta consumă energie în mod continuu (și emite CEM) indiferent dacă îl utilizați sau nu. Opriți curentul electric din dormitorul dvs. pe timp de noapte. Acest lucru funcționează în mod obișnuit pentru a reduce emisiile electrice de la firele din perete, cu excepția cazului în care există o cameră alăturată lângă dormitorul dumneavoastră. În acest caz, va trebui să folosiți un contor pentru a determina dacă trebuie să opriți și curentul electric în camera adiacentă. Folosiți un ceas deșteptător cu baterii, de preferință unul fără lumină. Dacă încă mai folosiți un cuptor cu microunde, luați în considerare înlocuirea acestuia cu un cuptor cu convecție cu abur,care vă va încălzi alimentele la fel de repede și mult mai sigur. Evitați să folosiți aparatele și termostatele “inteligente” care depind de semnalizarea wireless.Aceasta ar include toate televizoarele “inteligente” noi. Acestea sunt numite inteligente deoarece emit un semnalWi-Fi și, spre deosebire de computerul dumneavoastră, nu puteți opri semnalul Wi-Fi. Luați în considerare posibilitatea de a folosi un monitor de calculator mare ca televizor, deoarece acestea nu emit Wi-Fi. Refuzați un contor inteligent în locuința dvs. cât de mult timp puteți sau adăugați un scut la un contor inteligent existent, unele dintre acestea reducând radiațiile cu 98% până la 99%. Luați în considerare mutarea patului bebelușului dvs. în camera dvs. în loc să folosiți un babymonitor wireless. Alternativ, folosiți un monitor cu fir. Înlocuiți becurile CFL cu becuri cu incandescență. În mod ideal, eliminați toate becurile fluorescente din casă. Nu numai că emit o lumină nesănătoasă, dar, mai important, ele transferă curent în corpul dumneavoastră doar prin simpla apropiere de becuri. Evitați să vă purtați telefonul mobil pe corp, cu excepția cazului în care este în modul avion și nu dormiți niciodată cu el în dormitor, cu excepția cazului în care este în modul avion. Chiar și în modul avion poate emite semnale, motiv pentru care eu îmi pun telefonul într-o pungă Faraday. Atunci când folosiți telefonul mobil, folosiți difuzorul și țineți telefonul la cel puțin 1,5 metri de dumneavoastră. Căutați să reduceți radical timpul petrecut pe telefonul mobil. Folosiți în schimb telefoane cu softwareVoIP pe care le puteți folosi în timp ce sunteți conectat la internet printr-o conexiune prin cablu. Evitați utilizarea telefonului mobil și a altor dispozitive electronice cu cel puțin o oră (de preferințămai multe) înainte de culcare, deoarece lumina albastră de pe ecran și CEM-urile inhibă producția de melatonină. Cercetările arată în mod clar că utilizatorii intensivi de calculatoare și telefoane mobile sunt mai predispuși la insomnie. De exemplu, un studiu din 2008 a arătat că persoanele expuse la radiații de la telefoanele mobile timp de trei ore înainte de culcare au avut mai multe probleme în a adormi și a rămâne într-un somn profund. Efectele câmpurilor electromagnetice sunt reduse de blocantele canalelor de calciu, așa că asigurați-vă că luați suficient magneziu. Cei mai mulți oameni sunt deficitari în magneziu, ceea ce va înrăutăți impactul CEM-urilor. După cum a observat anterior expertul în CEM, Dr. Martin Pall :”Când ești deficient în magneziu, ai o activitate excesivă a VGCC-urilor. De asemenea, se produce un influx excesiv de calciu prin intermediul receptorului N-metil-D-aspartat, cauzat de deficitul de magneziu, care este, de asemenea, problematic, așa că este important să se elimine acest deficit.” Pall a publicat, de asemenea, o lucrare care sugerează că creșterea nivelului de Nrf2 poate ajuta laameliorarea daunelor cauzate de CEM. O modalitate simplă de a activa Nrf2 este de a consuma compuși alimentari care stimulează Nrf2. Printre exemple se numără legumele crucifere care conțin sulforafan, alimente bogate în antioxidanți fenolici, carotenoizi (în special licopen), compușii sulfuroși din legumele allum, izotiocianații din grupul varză,și alimentele bogate în terpenoizi. S-a demonstrat că hidrogenul molecular vizează radicalii liberi produși ca răspuns la radiații, cum ar fi peroxinitriții. Studiile au arătat că hidrogenul molecular poate atenua aproximativ 80% din aceste daune. Hidrogenul molecular va activa, de asemenea, Nrf2, o hormă biologică care stimulează dismutaza superoxidului, catalaza și toți ceilalți antioxidanți intercelulari benefici.Aceasta, la rândul său, reduce inflamația, îmbunătățește funcția mitocondrială și stimulează biogeneza mitocondrială.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!