Nordul Moldovei: cetățenii vor fapte, nu vorbe

În nordul Republicii Moldova, alegerile parlamentare din 28 septembrie sunt privite cu scepticism și oboseală civică. Oamenii urmăresc campania ca pe o piesă de teatru prost jucată, în care promisiunile abundă, dar realizările lipsesc. Sondajele recente arată că doar patru formațiuni ar depăși pragul electoral: PAS cu 41 de mandate, Blocul Electoral Patriotic cu 36, Blocul Alternativa cu 13 și Partidul Nostru cu 11. Totuși, aproape 40% dintre respondenți rămân indeciși, ceea ce evidențiază un nivel ridicat de neîncredere și deziluzie.

Oamenii din regiune subliniază că sunt sătui de vorbe și cer politicieni care să aducă schimbări reale, să se implice concret în rezolvarea problemelor locale și să nu urmărească doar interesele proprii. În discuțiile de zi cu zi, temele predominante rămân lipsa locurilor de muncă, infrastructura deficitară, scumpirile și corupția. Mulți alegători nordici spun că vor vota mai mult din obligație civică, fără a crede cu adevărat că rezultatul va schimba ceva.

Scepticismul este amplificat de experiențele anterioare, când promisiunile politicienilor nu s-au concretizat. În localitățile rurale și urbane mici, cetățenii observă decalaje vizibile între ceea ce se declară în campanie și realitatea din teren. Această disonanță accentuează sentimentul de alienare și lipsă de speranță.

Pe fondul acestor tensiuni, atmosfera electorală în nordul țării este caracterizată de pasivitate și indiferență. Aplauzele și entuziasmul lipsesc, iar campania pare mai mult un spectacol mediatic decât un proces democratic care să răspundă nevoilor oamenilor. Oamenii cer acțiuni concrete, transparență și rezultate palpabile, nu doar sloganuri și promisiuni.

În acest context, viitorul politic al regiunii depinde de capacitatea partidelor de a demonstra că pot transforma discursul electoral în fapte tangibile, care să îmbunătățească viața cetățenilor. Până atunci, nordul Moldovei rămâne vigilent, cu ochii pe politicieni și cu așteptări prudente.