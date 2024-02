Nu este bine, dar trebuie

Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma (PSD), a declarat, joi, la Digi24, despre coaliția la guvernare cu liberalii, că acest tandem reprezintă o necesitate deoarece PSD nu ar avea alt partener după alegeri.

„Este o necesitate, nu este bine, unul e de stânga, unul e de dreapta, dar cu cine să facă PSD alianţă după alegerile din această toamnă? Vorbesc de alegerile generale şi apoi să faci guvernul…Deci nu ai cu cine guverna. Suntem obligaţi să fim împreună, nu văd altă variantă în momentul acesta. Se negociază, aţi văzut, conducerile celor două partide…”, a afirmat primarul municipiului Buzău.

El a adăugat că va candida din partea PSD pentru un al treilea mandat la conducerea primăriei.

“Sigur voi candida, mai am lucruri de făcut. La ultimele alegeri am fost cel mai ales primar de municipiu din România, iar acum inclusiv în sondajele liberalilor, concurenţa mea de la Buzău, am 74%. Am trezit speranţa la Buzău şi vreau să duc proiectele pe care le-am început şi pe care nu le-am început mai departe… Am auzit şi eu din presă şi la Buzău probabil, la Cluj probabil diferenţa este atât de mare dintre locul I şi locul II… La alegerile din 2020, al doilea candidat de la liberali a avut 7% şi eu 78%, iar acum am 74% şi al doilea potenţial candidat a fost cotat cu 9%. Democraţia este democraţie, pe mine mă dezavantajează pentru că aş vrea să fie alegeri cu toată lumea”, a declarat Constantin Toma.

În vârstă de 65 de ani, omul de afaceri Constantin Toma a fost ales în 2016 pentru un prim mandat de primar al municipiului Buzău, fiind reales în 2020. El a mai fost senator din partea PSD în legislatura 2000-2004.