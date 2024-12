Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a declarat joi, pentru News.ro, că misterioasa ‘Boala x’ anchetată de OMS nu prezintă caracteristicile unei boli care să pună probleme la nivel global, astfel că românii nu au motive să intre în panică. Peste 400 de cazuri de boală nediagnosticată având ca simptome febră, cefalee, tuse, rinoree şi dureri musculare şi articulare au fost raportate recent într-o regiuni din Congo, boală care a dus la 31 de decese în special la pacienți sub 15 ani și persoane subnutrite din mediul rural. Nu se cunoaşte cauza acestei boli şi o echipă OMS s-a deplasat la fața locului pentru a investiga focarul. Explicațiile lui Rafila: „Această afecţiune care se pare că este o boală cu transmitere respiratorie a apărut exclusiv într-o regiune izolată din Republica Democratică Congo şi ea nu prezintă în niciun fel caracteristicile unei boli care să pună probleme la nivel global. Alerta de sănătate publică este strict pentru regiunea în care aceste cazuri au fost înregistrate, iar pentru întreaga ţară, pentru Republica Democratică Congo este vorba despre o avertizare de nivel moderat. Nu se cunoaşte cauza acestei boli, se presupune că ar fi o infecţie virală, o infecţie bacteriană sau chiar o infecţie parazitară. Şi malaria este precizată ca una dintre cauzele posibile de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii”.

„Ceea ce trebuie să înţelegem este că acele cazuri grave, mortale s-au înregistrat în totalitate la persoane subnutrite. Este clar că discutăm despre o boală care afectează o regiune izolată din Republica Congo unde nu există posibilităţi de diagnostic şi nici posibilităţi de tratament al pacienţilor”. „Nu putem discuta în niciun fel de o alertă de sănătate care să pună pe jar autorităţile din alte ţări (…) Eu consider că nu este niciun fel de motiv să speriem populaţia din România, mai ales într-o perioadă, dacă vreţi, foarte agitată, din punct de vedere social, din punct de vedere politic. Pe de altă parte, ne apropiem de sărbători şi inducerea panicii în populaţie nu este justificată nici de datele de la organizaţiile internaţionale, nici de considerente de natură medicală care să genereze o panică în populaţie”

„Ca în fiecare an, România, după cum ştiţi, face supravegherea infecţiilor respiratorii în acest sezon, inclusiv a gripei, care reprezintă pricipala patologie care este responsabilă de o posibilă epidemie în această perioadă, nu este cazul în momentul de faţă, Institutul Naţional de Sănătate Publică monitorizează situaţia şi în mod evident, aşa cum facem în fiecare an împreună cu autorităţile locale de sănătate publică şi spitalele de profil luăm măsurile necesare ca să asigurăm asistenţa medicală inclusiv medicaţia antivirală specifică pentru pacienţii care ar putea să aibă gripă sau o infecţie cu noul coronavirus. Aş vrea să vă spun că între agenţii etiologici virali implicaţi, inclusiv virusul rujeolic sau noul coronavirus sunt luaţi în considerare de către cei de la Organizaţia Mondială a Sănătăţii” O boală misterioasă Republica Democratică Congo (RDC) este în “alertă maximă” după detectarea unei boli misterioase care a provocat deja zeci de decese în puţin peste o lună, potrivit ultimelor estimări. Fenomenul, descris de autorităţile sanitare drept “un eveniment de sănătate publică necunoscut”, este deocamdată localizat în zona Panzi, la aproximativ 700 de kilometri de Kinshasa. În această zonă izolată, greu accesibilă şi unde infrastructurile sanitare sunt aproape inexistente, populaţia trăieşte în condiţii de precaritate generalizată, suferind din cauza lipsei de acces la apă potabilă şi medicamente. Primele cazuri au fost detectate la sfârşitul lunii octombrie. Conform primelor date disponibile, boala misterioasă afectează în mod special copiii, 40% dintre cazuri fiind înregistrate la copii sub cinci ani. Simptomele sunt similare cu cele ale unei gripe – febră, tuse şi dureri de cap.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!