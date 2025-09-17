Numărul elevilor din școlile cu predare în română din stânga Nistrului a depășit 2 000 pentru prima dată în 15 ani

Pentru prima dată în ultimii 15 ani, numărul copiilor care învață în școlile cu predare în limba română din regiunea transnistreană a trecut pragul de 2 000. În anul de studii curent, 2 041 de elevi urmează programele aprobate de Ministerul Educației și Cercetării.

Biroul Politici de Reintegrare subliniază că această creștere confirmă interesul părinților pentru instituțiile în care procesul educațional se desfășoară în limba română, oferind șanse reale de integrare și dezvoltare.

Cu toate acestea, cinci din cele opt școli rămân în spații închiriate, improprii desfășurării orelor. Situația este pusă pe seama presiunilor administrației de la Tiraspol, care refuză să restituie sediile ce aparțin instituțiilor sau să ofere alte clădiri potrivite.

Directoarea Liceului „Alexandru cel Bun” din Tighina, Maria Roibu, a declarat că lipsa spațiilor proprii este una dintre cele mai mari provocări, dar a apreciat sprijinul financiar oferit de Guvernul Republicii Moldova pentru reparații și îmbunătățirea condițiilor.

Biroul Politici de Reintegrare consideră că, în contextul declinului demografic din regiune, această creștere a numărului de elevi reprezintă un semnal pozitiv și o garanție de viitor, asigurând acces la educație conform standardelor naționale și europene.