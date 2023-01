„ O decizie cu risc ridicat”. Rusia se pregătește pentru a trimite la luptă în Ucraina tancuri T-14

Rusia se pregătește pentru a trimite la luptă în Ucraina tancuri T-14, dar o asemenea decizie vine cu un risc ridicat din cauza mai multor probleme legate de acest model, declară ministerul britanic al apărării în evaluarea de joi dimineața, potrivit Hotnews.

„Rusia are probabil în vedere desfășurarea unui număr mic de tancuri principale de luptă T-14 Armata în Ucraina.

La sfârșitul lunii decembrie 2022, unele imagini (din satelit) au surprins T-14 pe un teren de antrenament din sudul Rusiei: locul a fost asociat cu activități premergătoare dislocării pentru operațiunea din Ucraina.

Imaginile au apărut după ce publicații pro-guvernamentale din Rusia au afirmat că T-14 sunt pregătite pentru a fi trimise în luptă. Cu toate acestea, nu este clar dacă Rusia a dus deja acest tip de tanc în Ucraina.

Orice desfășurare de T-14 va fi probabil o decizie cu risc ridicat pentru Rusia. În cei unsprezece ani de dezvoltare, programul a fost afectat de întârzieri, de reducerea numărului planificat de unități și de relatări privind probleme de fabricație.

O provocare suplimentară pentru Rusia este adaptarea lanțului său logistic pentru a gestiona T-14, deoarece acesta este mai mare și mai greu decât alte tancuri rusești.

Dacă Rusia va desfășura T-14, probabil că va fi în primul rând în scopuri propagandistice. Producția este probabil doar de câteva zeci de exemplare, și comandanții probabil că nu vor avea încredere în acest vehicul în luptă”, declară experții militari britanici.

