O descoperire recentă a celor de la Universitatea Harvard ar putea schimba radical industria mașinilor electrice

Recentele explozii arctice din Statele Unite au creat dificultăți pentru posesorii de vehicule electrice (VE). În statele precum Illinois, Michigan și Texas, s-au înregistrat probleme precum consum rapid al bateriilor, încărcări lente, cozi lungi și chiar remorcare a mașinilor EV fără energie. Studiul recent realizat de un serviciu norvegian de asistență rutieră arată că mașinile electrice se descurcă mai bine în condiții de frig extrem comparativ cu cele cu motoare pe combustibili fosil , scrie The Independent. Cu toate acestea, preocupările legate de autonomia și longevitatea bateriilor litiu-ion ale vehiculelor electrice rămân un punct de blocaj pentru vânzări.

Un studiu realizat anul trecut de Ipsos a arătat că, pe lângă cost, pentru multe persoane, bariera în calea achiziționării unui vehicul electric este reprezentată de îngrijorarea legată de lipsa stațiilor de încărcare și de durata de viață a bateriei.

Constatările reprezintă un obstacol în calea planurilor climatice ale SUA. Mai mult de un sfert din emisiile de gaze cu efect de seră ale țării provin din transporturi și, în acest scop, administrația Joe Biden își propune ca cel puțin jumătate din vânzările de vehicule noi să fie electrice până în 2030.

Astăzi, vehiculele electrice reprezintă aproximativ 9% din vânzările de autovehicule noi din SUA, potrivit EV Hub, care monitorizează industria. De unde ar putea veni salvarea Dar o descoperire recentă a unei echipe de oameni de știință de la Universitatea Harvard ar putea ajuta la depășirea acestor obstacole. Cercetătorii de la Școala de Inginerie și Științe Aplicate (SEAS) au raportat la începutul acestei luni că au dezvoltat o nouă baterie “solidă” care poate fi încărcată în timpul necesar pentru a umple un rezervor de benzină – și poate fi repetată de cel puțin 6.000 de ori. În prezent, vehiculele electrice, laptopurile și alte electronice care au nevoie de stocare de energie, folosesc de obicei baterii litiu-ion. Dar puterea bateriilor litiu-ion, așa cum a fost demonstrată, nu poate duce mașinile mai mari decât până la un anumit punct. Au existat, de asemenea, dovezi că aceste tipuri de baterii iau foc. În iunie anul trecut, patru persoane au murit după ce o baterie litiu-ion a luat foc într-un magazin de biciclete electrice din New York și s-a răspândit în apartamentele de deasupra. În decembrie, un incendiu a izbucnit pe un cargo care transporta aproape 2.000 de tone de baterii litiu-ion în largul coastei Alaskăi. Cursa pentru dezvoltarea bateriilor cu semiconductori s-a intensificat în ultimii ani, deoarece tehnologia este considerată în general esențială pentru a stimula trecerea la nivel național de la mașinile pe benzină la cele electrice. Companii precum Volkswagen și Toyota au lucrat la propriile baterii cu semiconductori, urmărind să le introducă în vehicule până la sfârșitul deceniului. Bateria de mărimea unui timbru poștal realizată de echipa de la Harvard a păstrat o capacitate de 80% după 6.000 de cicluri și a arătat performanțe bune la temperaturi scăzute. Aceasta este mai performantă decât alte baterii cu stare solidă existente în prezent pe piață, au declarat oamenii de știință, după ce au descoperit o nouă modalitate de a o fabrica cu un anod de litiu metalic, care are o capacitate de zece ori mai mare decât anozii de grafit obișnuiți din comerț. Durata lungă de viață a bateriei – echivalentă cu 30 de ani – ar putea reduce dramatic costul unui VE. Capacitatea de a încărca bateria în câteva minute înseamnă, de asemenea, că aceasta are o densitate de energie foarte mare, ceea ce sporește posibilitățile de utilizare a acesteia. Dr. Li a început să lucreze serios la bateriile cu stare solidă când a început să lucreze la Harvard în 2015, după ce a lucrat la MIT, Cal Tech, Penn State și la Universitatea Nanjing din China. În 2021, el și colegii de la Harvard au creat o companie, Adden Energy, pentru a licenția și a extinde tehnologia. O companie auto din SUA a testat deja bateria lor cu stare solidă și a constatat că aceasta are aceleași rezultate pozitive ca și în testele lor interne, a declarat Dr. Li. Legea Bipartisan Infrastructure Law a guvernului SUA a alocat 6 miliarde de dolari pentru dezvoltarea industriei naționale de materiale, producție și stocare a bateriilor, în contextul în care lumea trece rapid de la combustibilii fosili la electrificare.

