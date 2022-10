O imagine care să îi trezească pe cei ce cred că olandezii se tem de marele nostru port și de asta nu ne vor în Schengen

Una dintre cele mai amuzante replici la faptul că Olanda nu ne vrea în Schengen e cea legată de Portul Constanța. Că nu vor olandezii, vezi Doamne, să îi concurăm cu „marele” nostru port de la Marea Neagră. Că le stricăm socotelile și că toată lumea globală se va roti cu susul în jos și va veni către acest port.

Las o poză sugestivă pentru dacii noștri liberi ca să vedeți diferențele. Am ales o manieră grafică mai ușor de înțeles. Am luat în calcul doar transportul de containere – cel mai important pentru un port cu deschidere internațională -, în milioane TEU. Ca idee, primele trei porturi din UE – Constanța nu se regăsește nici măcar între primele 10 porturi din UE -, totalizează cam cât 50 de porturi Constanța la un loc.

Datele ar fi cam așa, ca să știți cum am construit graficul (datele sunt anuale, anul 2021): Rotterdam – 15 mil. TEU, Hamburg: 8,7 mil. TEU, Antwerp (Belgia): 6 mil. TEU, Constanța: 0,6 mil. TEU).

În plus, mai trebuie spus că, pentru Portul Constanța, traficul e în scădere constantă de la an la an, de la 711 mii TEU în 2016 la 632 mii TEU în 2021 (Raportul anual al Portului Constanța, pag. 15). Am pierdut cam 1,5 – 2% din trafic pe an, în condițiile în care PIB-ul a „duduit” în bună măsură în acești ani.

Cristian Păun

