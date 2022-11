O istorie incredibilă. Lovitură jenantă pentru Moscova. Un fost spion rus a dezertat și a fugit în Estonia

„Rușii habar nu au”, îmi spune, râzând, Alexander Toots, șeful contrainformațiilor estoniene.

„Ei nu au absolut nicio idee că este aici. Tu poți fi cel care le va spune.”

Toots se referea la dezertarea unui spion rus în Estonia. Dar Artem Zinchenko nu este un spion oarecare. El a fost primul agent al serviciilor secrete militare rusești arestat de Estonia, în 2017, apoi a fost schimbat la Moscova un an mai târziu pentru un cetățean estonian aflat în custodia Rusiei. Zinchenko a cerut acum azil chiar în țara NATO care l-a demascat și l-a încarcerat pentru spionaj împotriva sa.

Dezertarea lui Zinchenko nu a fost dezvăluită public de niciuna dintre părți până acum, în ceea ce trebuie să se considere o lovitură umilitoare nu numai pentru Kremlin, ci și pentru foștii săi maeștri din GRU, așa cum mai este cunoscut fostul serviciu de informații militare sovietice.

La începutul lunii octombrie, guvernul estonian i-a acordat lui Zinchenko un acces fără precedent la Yahoo News. Pe parcursul a patru ore, acesta și-a oferit autobiografia, reflexivă și fără remușcări, detaliind rolul său secundar în jocul din umbră, în mare parte nevăzut, dintre spionajul rusesc și eforturile occidentale de a-l contracara. Estonia, odată ocupată de sovietici, se află acum în prima linie a contracarării colectării de informații și a provocărilor rusești pe teritoriul NATO.

După cum a povestit Zinchenko, decizia sa de a dezerta a fost motivată atât de brutalitatea Kremlinului în țară și în străinătate, cât și de ceea ce el considera a fi umanitatea Estoniei față de el, un agent inamic. Povestea sa plină de prudență este, de asemenea, o acuzație la adresa politicilor președintelui rus Vladimir Putin, un fost ofițer de caz al KGB, al cărui aparat de spionaj a fost slăbit pe fondul războiului său din Ucraina, potrivit serviciilor secrete britanice.

Cândva o agenție de spionaj extrem de secretă și eficientă, GRU a intrat în ultimul deceniu sub o atenție sporită la nivel internațional din cauza unei serii de operațiuni compromise sau eșuate. Printre acestea se numără, în primul rând, piratarea și scurgerea de e-mailuri ale Partidului Democrat înainte de alegerile prezidențiale americane din 2016 și tentativa ratată de asasinat din 2018 asupra lui Serghei Skripal, un alt transfug din rândurile sale, în Salisbury, Anglia. Se pare că GRU își asumă acum o stăpânire mai fermă asupra campaniei șovăielnice, dar macabre, a Rusiei în Ucraina, unde Zinchenko are rude care luptă în prima linie în numele Kievului, chiar împotriva stăpânilor pe care i-a servit cândva.

Războiul este, de fapt, motivul pentru care acest spion GRU a fugit din Rusia.

Stau la o masă lungă de lemn la sediul puternic fortificat al Kaitsepolitseiamet (KaPo), așa cum este cunoscut FBI-ul estonian. Este 3 octombrie și abia am sosit de la New York în Tallinn, capitala Estoniei, la cererea oblică a lui Toots, care nu a dezvăluit în prealabil motivul vizitei mele din motive de securitate, susținând doar că ar merita să vin.

„Nu am mai avut niciodată un caz ca acesta”, spune Toots, ca să mă informeze despre Zinchenko. „Nu cred că nimeni nu a mai avut.”

Are dreptate în această privință. Nimeni nu a mai avut un astfel de caz până acum, cel puțin din câte se știe public. Istoria Războiului Rece și a perioadei de după Războiul Rece este plină de povești elaborate, aproape neverosimile, despre dezertori și agenți dubli, uneori chiar agenți tripli, spioni care au lucrat simultan pentru unul sau mai multe guverne din dragoste sau bani sau pentru simpla senzație de a duce o viață ascunsă. Există cei care au acces la secrete de stat, unele de o valoare incomensurabilă, care și-au trădat țara din motive ideologice sau, așa cum își raționalizează adesea trădarea pentru ei înșiși, din motive perfect pragmatice.

Și acum există o premieră istorică: spionul inamic care s-a întors la cei care l-au prins și eliberat.

„Mulți ofițeri din serviciile rusești sunt împotriva războiului„, spune Toots. „Ei consideră că este o crimă împotriva Rusiei și a poporului rus. Vom fi mai mult decât încântați să interacționăm cu oricine altcineva care caută un nou loc de trai.”

Când a dezertat Zinchenko?

„Foarte recent.” Data exactă îmi este ascunsă. Toots preferă să nu spună dacă KaPo a facilitat zborul lui Zinchenko și al familiei sale în Estonia, dar mă invită să îl întreb când va sosi, ceea ce va fi din clipă în clipă.

Următoarele mele două întrebări sunt mai provocatoare.

L-a recrutat KaPo pe Zinchenko în timp ce se afla în custodia Estoniei și l-a trimis la Moscova sub pretextul unui schimb de spioni, pentru a-i permite să adune informații pentru Tallinn din interiorul Rusiei?

Toots nu va răspunde nici la asta. Dar, într-un fel, este o chestiune discutabilă. Este clar că l-a transformat cumva pe Zinchenko din punct de vedere filozofic în anul sau cam așa ceva în care a fost suspectul și apoi prizonierul său. Nu prea există altă explicație pentru modul în care rusul s-a simțit confortabil să ajungă la Toots, omul care l-a arestat, pentru a-l întreba dacă Toots ar putea deveni acum protectorul său.

În cele din urmă, cum putem fi siguri că Zinchenko nu a fost trimis din nou aici de către GRU, poate într-o operațiune psihologică menită să tulbure percepțiile occidentale privind slăbiciunea lui Putin sau disensiunile interne din Rusia?

La această întrebare, Toots râde din nou și ridică din umeri ca și cum ar spune: „Orice este posibil în această meserie„. Cu toate acestea, rămân cu impresia puternică că este sigur de buna credință a lui Zinchenko.

Așa este să vorbești cu Toots – pe rând jucăuș și frustrant.

La 52 de ani, el poate fi considerat cu ușurință George Smiley al Estoniei, veteranul spion britanic și vânător de spioni al romancierului John le Carré, al cărui apogeu profesional este șantajarea lui „Karla”, inamicul său sovietic, pentru a dezerta. În cei 15 ani de activitate, carierele lui Toots au avut tendința de a fi agenți ai Moscovei; Zinchenko a fost al zecelea pe care l-a demascat în decurs de nouă ani. De atunci, cinci spioni GRU au fost arestați. Vor mai fi și alții; întotdeauna vor fi mai mulți.

Ca și Smiley, Toots a prins un spion rus care îi era coleg și prieten, un angajat al KaPo care lucra în secret pentru ruși. Aleksei Dressen a fost arestat în timp ce el și soția sa, Victoria, se pregăteau să se îmbarce într-un avion de pe aeroportul din Tallinn spre Moscova cu un stick plin de informații clasificate.

Spre deosebire de Smiley, o relicvă corpolentă a Angliei anilor 1970, Toots ar putea fi confundat cu ușurință cu un profesor de sport de la un liceu din suburbii. Numele său de familie, care se pronunță touts, are o calitate onomatopeică. Are o tunsoare tunsă scurt, o constituție atletică (aleargă câțiva kilometri pe zi) și nu l-am văzut niciodată îmbrăcat în altceva decât într-un tricou polo. Este lipsit de emoții și neafectat, aproape până la greșeală, ca și cum a se comporta altfel în acest rol ar fi o neglijență la datorie și un afront adus curtoaziei pe care o acordă tuturor membrilor profesiei sale dubioase din punct de vedere moral, indiferent de partea de care se află.

Toots vorbește rusa fără cusur și are obiceiul de a cita proverbe și expresii populare în această limbă. Una dintre favorite: „Haosul este o trăsătură a culturii rusești. Întotdeauna trebuie să existe un păstor, altfel este anarhie.”

Acum este ciobanul lui Zinchenko.

Toots îmi arată înregistrarea video din februarie 2018 a transferului pe podul de pe râul Piusa, la punctul de trecere a frontierei Koidula, în sudul Estoniei, vizavi de orașul rusesc Pskov. Zinchenko este schimbat cu Raivo Susi, un om de afaceri estonian condamnat pentru spionaj în Rusia. Scena este lipsită de dramatismul hollywoodian la care ne așteptăm de la aceste ocazii: tărâmul întunecat al nimănui, unde doi repatriați din părți opuse ale Cortinei de Fier trec unul pe lângă celălalt peste Checkpoint Charlie.

În videoclip, Toots se întâlnește cu omologul său rus, un ofițer de vârstă mijlocie din cadrul Serviciului Federal de Securitate (FSB), succesorul KGB-ului, la punctul de trecere înzăpezit. Își strâng mâna și schimbă amabilități înainte de a da ordine reciproce oamenilor lor. Susi este coborât dintr-un microbuz Volkswagen de către gardieni FSB în cagule. Toots îl escortează personal pe Zinchenko, purtând o parka și ținând în mână doar o mică servietă albastră, în custodia guvernului rus. Au loc îmbrățișări de revenire acasă și despărțiri politicoase.

Acum, fostul spion rus s-a întors în Estonia și se află în fața mea.

Zinchenko este subțire ca o șuviță, cu gulerul gulerat și, foarte probabil, cu aceeași parka pe care o purta când a trecut în Pskov, cu părul scurt și slab pieptănat în față pe frunte. Ar putea trece drept un tehnician de laborator aflat în pauza de prânz sau un programator de calculator care a stat treaz toată noaptea codificând, închis într-un subsol din Europa de Est scăldat în halogen. Pare mai în vârstă decât cei 35 de ani ai săi, deși felul său de a fi este cel al unui bărbat mai tânăr. Este vizibil nervos în timp ce el și Toots vorbesc amical în rusă.

Dau mâna cu Zinchenko. Își cere scuze pentru engleza lui, care este mai bună decât lasă să se vadă, chiar dacă uneori vorbesc prea repede pentru urechea lui și trebuie să mă repet. Primul lucru pe care îl oferă voluntar este motivul pentru care se află aici.

„Situația îngrozitoare care a avut loc pe 24 februarie”, spune el, referindu-se la începutul războiului neprovocat al Rusiei împotriva Ucrainei. „Este cel mai rău scenariu care ar putea fi imaginat în mintea mea, și nu numai pentru că rudele mele trăiesc acolo, ci și din cauza numărului imens de victime nevinovate.”

Zinchenko și jurnalistul de la Yahoo News Michael Weiss la Tallinn. (Harrys Puusepp pentru Yahoo News)

La fel ca mulți ruși, Zinchenko are membri ai familiei extinse care trăiesc în Ucraina și care luptă împotriva invaziei rusești. Îi era teamă că va fi chemat la datorie, în conformitate cu recentul ordin de mobilizare al lui Putin, și că va trebui astfel să se confrunte cu unul dintre ei pe linia frontului? Nu. El a decis să fugă din Rusia cu mult înainte de acel decret din 21 septembrie. Având în vedere că am fost invitat la Tallinn cu câteva săptămâni înainte de asta, dar Zinchenko a dezertat „foarte recent”, aș plasa evenimentul undeva la mijlocul sau la sfârșitul verii.

Cum a scăpat? Mișcările sale în interiorul și în afara Rusiei nu ar fi fost monitorizate de FSB, care controlează poliția de frontieră, iar numele său ar fi fost ușor de identificat, având în vedere activitatea sa anterioară pentru GRU? Zinchenko este acea combinație ciudată caracteristică unui spion în curs de recuperare, viclean în timp ce se preface că este lipsit de viclenie. „Nu sunt sigur că au fost capabili să detecteze pe cineva după ce a început așa-numita operațiune militară specială”, spune el, neconvingător. „Așa că nu cred că au plănuit să se uite după mine.”

El neagă faptul că KaPo l-a ajutat să treacă granița. Eu nu-l cred și îi spun asta. Nu ar fi riscat o mișcare atât de periculoasă și nici nu și-ar fi pus familia în pericol, trimițându-i înaintea sa, dacă nu ar fi primit în prealabil asigurări de fier din partea estonienilor. Toots nu ar fi lucrat altfel și ar fi insistat să aranjeze cumva trecerea în siguranță a lui Zinchenko. Zinchenko nu încercă să mă corecteze atunci când îl presez asupra punctului său de vedere; nici Toots, care este încă aici.

Zinchenko pare mai sincer când spune că știa că nu poate rămâne în Rusia. După ce s-a întors acasă în 2018, „totul se schimbase dramatic”, pe măsură ce președinția autocratică a lui Putin se calcifica într-o dictatură nostalgică și imperialistă fără remușcări. Orice politică alternativă sau de opoziție putea întâmpina doar una dintre cele trei soarte: întemnițarea, exilul sau uciderea. Iar el a experimentat deja una dintre acestea într-o țară mult mai liberală și mai respectuoasă față de lege: Estonia.

„Știți, înainte și în timpul procesului meu, am văzut că legea funcționează mult mai bine aici decât în Rusia. În timpul situației mele, estonienii mi-au spus că nu au vrut să-mi distrugă viața sau afacerea. A fost o competiție între serviciile de informații, mi-au explicat ei, iar eu am fost prins la mijloc.”

Dar de ce să alegem modelul estonian în detrimentul celui rusesc? Zinchenko spune că a văzut regimul lui Putin ca având „toate aspectele totalitarismului”.

Invocarea acestui termen încărcat atât de devreme în conversația noastră mă determină să îl întreb despre politica sa. Spune că îl admiră foarte mult pe Alexei Navalny, liderul opoziției ruse, acum încarcerat, și că a fost un spectator avid al videoclipurilor virale ale lui Navalnîicare expuneau nivelurile de hoție și corupție din Rusia contemporană.

„Toate aceste lucruri anticorupție”, așa cum le numește Zinchenko, „le-am susținut. Este foarte ciudat să te trezești că trăiești într-o țară în care gărzile de securitate, prieteni ai președintelui nostru, trebuie să fie un fel de mari oameni de afaceri pentru că câștigă atât de mulți bani.”

Zinchenko spune că el, soția sa și copiii săi au participat anul trecut la mitinguri în orașul lor natal, Sankt Petersburg, în apărarea lui Navalnîi. Cel mai faimos disident rus a fost reținut pe aeroportul Sheremetyevo în ianuarie 2021, la sosirea din Germania, unde a petrecut cinci luni recuperându-se după o tentativă de otrăvire care i-a pus viața în pericol.

Medicii din Berlin au diagnosticat toxina la care a fost expus Navalnîi ca fiind agentul neurotoxic de grad militar Novichok. Guvernele occidentale dau vina pe FSB. Înainte de a pleca să se întoarcă în Rusia, Navalny s-a înregistrat în timp ce făcea farse telefonice lui Konstantin Kudriavțev, unul dintre presupușii asasini, dându-se drept un om important din cadrul instituțiilor de securitate rusești și cerând o explicație amănunțită cu privire la modul în care Navalnîi a supraviețuit. Kudriavțeva fost obligat, oferind totul până la locul de pe hainele lui Navalnîi (lenjeria sa intimă) unde echipa de asasini FSB a pus Novichok-ul.

„Aveam emoții în fiecare dimineață după mitingurile lui Navalnîi , pentru că mă gândeam că voi fi surprins de camerele de supraveghere cu familia mea”, spune Zinchenko. „Oamenii erau arestați de un software de recunoaștere facială. Așteptam să se bată la ușă”.

Vreau ca Rusia să facă parte din lume, dar nu văd niciun viitor în această țară, cu excepția [celui al] Coreei de Nord cu acest regim

Acea bătaie nu a venit niciodată. În schimb, a venit un război devastator. Invazia Ucrainei de către Rusia și dispariția chiar și a posibilității de a participa la mitinguri critice la adresa guvernului rus fără represalii au fost ultima picătură pentru Zinchenko. „Desigur, vreau ca Rusia să facă parte din lume, dar nu văd niciun viitor în această țară, cu excepția [celui al] Coreei de Nord cu acest regim. Nu știu dacă acest lucru este posibil în America, dar președintele a decis singur să înceapă un război. Cred că unele instituții nu ar trebui să îi permită să facă acest lucru”.

Și-a asumat un risc enorm, dar a meritat, crede Zinchneko, nu doar pentru ceea ce părăsea, ci și pentru ceea ce câștiga – sau recâștiga. Se îndrăgostise de Estonia.

Vecină vulnerabilă a Rusiei, Estonia are 1,3 milioane de locuitori și a jucat un rol important în sprijinirea Ucrainei în procesul de apărare, donând Kievului o treime din bugetul său de apărare și 1% din PIB pentru asistență în domeniul securității. Împreună cu Letonia și Lituania, Estonia a aderat la NATO și la Uniunea Europeană în 2004, în mare parte din cauza anxietății colective inculcate de o jumătate de secol de ocupație brutală din partea Uniunii Sovietice, care a anexat în mod ilegal toate cele trei state baltice în 1940, ca parte a înțelegerii lui Iosif Stalin cu Adolf Hitler de a împărți Europa de Est. Sovieticii au deportat zeci de mii de estonieni în gulag, inclusiv pe mama lui Kaja Kallas, actualul prim-ministru.

De când și-a recăpătat independența în 1991, Estonia a trebuit să facă față unei serii de amenințări rusești la adresa securității, inclusiv un atac cibernetic major în 2007, care a blocat guvernul și serviciile economice ale țării pentru o perioadă scurtă de timp, plus un val neîncetat de spioni și agenți provocatori ruși.

După ce Putin a invadat peninsula ucraineană Crimeea în 2014, amenințarea iminentă a unei noi cuceriri rusești a Estoniei a cântărit greu asupra țării. Un sfert din mica populație a Estoniei este formată din etnici ruși, a căror loialitate în cazul unei invazii a fost pusă sub semnul întrebării nu doar de extrema dreaptă xenofobă, ci și de membri ai establishmentului politic liberal al țării. Ca atare, planurile răuvoitoare ale unui vecin mult mai mare și superior din punct de vedere militar preocupă aproape toate resursele de securitate națională ale Tallinnului. Dar Estonia s-a distins în cadrul NATO în domeniul contraspionajului, sub conducerea lui Toots.

„Cum ai fost recrutat?” Îl întreb pe Zinchenko despre decizia sa de a lucra pentru GRU.

Era în 2009. Își termina licența în economie globală la Universitatea Politehnică din Sankt Petersburg. A încercat să evite serviciul militar obligatoriu înscriindu-se la cursuri care i-ar fi permis să absolve ca locotenent, o soluție pe care mulți studenți ruși o foloseau la acea vreme pentru a evita recrutarea de un an. „Ar trebui să știți că în Rusia, în fiecare universitate există persoane legate de guvern, există câte un reprezentant al serviciilor care caută să recruteze oameni”, îmi spune Zinchenko. După unul dintre cursurile pe care le-a urmat, un bărbat înalt care arăta ca un ofițer militar s-a prezentat ca prieten al instructorului.

Spre deosebire de KGB-ul sovietic, care a fost desființat în 1991 și reconstituit ulterior sub forma a două agenții de informații civile separate – FSB și SVR, cu atribuții interne și, respectiv, externe – GRU nu și-a încetat activitatea nici după prăbușirea imperiului comunist. Înființată în 1918 la îndemnul lui Leon Troțki, GRU a fost considerată cândva o agenție de spionaj extrem de secretă și eficientă. Ea s-a aflat în spatele unora dintre cei mai cunoscuți agenți sovietici din Statele Unite, printre care Whittaker Chambers și Alger Hiss, și a fost incubatorul unora dintre cei mai influenți dezertori din timpul Războiului Rece, printre care colonelul Oleg Penkovsky, ale cărui informații critice privind capacitatea rachetelor sovietice au ajutat nespus de mult CIA și administrația Kennedy în timpul crizei rachetelor din Cuba.

Cu toate acestea, în ultimul deceniu, GRU a făcut în mod repetat ceea ce nicio agenție de spionaj nu ar trebui să facă: a fost prinsă în flagrant delict. A fost desemnată ca fiind vinovată de o serie de operațiuni cibernetice, inclusiv de atacuri cibernetice debilitante împotriva Franței, Georgiei, Ucrainei și a Jocurilor Olimpice de iarnă din 2018 din Coreea de Sud. Unitatea GRU 74455, identificată, de asemenea, în operațiunea de hacking și scurgere de informații în cadrul alegerilor prezidențiale din SUA din 2016, a fost responsabilă pentru cel mai grav atac cibernetic din istorie, infecția malware NotPetya. Această infecție a vizat inițial un software de contabilitate ucrainean, dar s-a metastatizat rapid, paralizând sisteme informatice din întreaga lume, inclusiv cele aparținând gigantului danez de transport maritim Maersk, companiei farmaceutice americane Merck și unor spitale aflate la distanțe atât de mari precum Kiev și vestul Pennsylvaniei, provocând pagube estimate la peste 10 miliarde de dolari. Asasinii GRU au încercat, de asemenea, și au eșuat în încercarea de a ucide oameni cu otravă – nu doar Skripal, ci și un producător de arme bulgar, împreună cu fiul său și cu directorul fabricii, care au suferit cu toții de simptome asemănătoare Novichok-ului în 2015.

Zinchenko susține că nu-și amintește numele recrutorului său de spioni și nici nu știe dacă acesta era chiar numele său real. „Au trecut prea mulți ani”, spune el, cam prea puțin plauzibil, având în vedere cât de fundamental avea să ajungă această persoană să-i modifice viața. Să-l numim pe recrutor Vasily.

Vasily a stabilit o relație cu ținta sa. „Nu știu exact de ce a fost interesat de mine, poate pentru că vizitam destul de des Europa”, spune Zinchenko. Sau poate din cauza atașamentului de lungă durată al lui Zinchenko față de Estonia și a acreditărilor impecabile ale lui Grigori Gutnikov? „S-ar putea să fie așa”.

Vasili a pornit la drum în mod obișnuit, oferindu-se să facă favoruri ipotetice pentru Zinchenko, o modalitate de a crea încredere și de a inculca un sentiment de îndatorare. Vasili l-a asigurat că, dacă Zinchenko se va afla vreodată în vreun fel de probleme ca om de afaceri începător – Rusia este, la urma urmei, o țară foarte coruptă -, va putea oricând să se bazeze pe Vasili pentru ajutor. Oh, și dacă Zinchenko se îndrepta spre Estonia, ceea ce se întâmpla adesea, ar putea să-i aducă noului său prieten ceva înapoi, un bibelou sau un suvenir – o carte poștală, să zicem, sau un exemplar de ziar, sau o sticlă de alcool local? Micile favoruri ușor de realizat sunt o modalitate de a se asigura că sunt inevitabil returnate, indiferent dacă o țintă a cultivării și recrutării dorește sau nu acest lucru.

Vasili l-a contactat pe Zinchenko în principal prin telefon, uneori prin e-mail. Au devenit „prieteni”, sau cel puțin așa i s-a părut lui Zinchenko la acea vreme. Au continuat să danseze timp de aproximativ doi ani, comunicând prin mijloace nesigure. „Mai întâi, trimite un e-mail de pe un cont nou”, îl instruia Vasiliy pe Zinchenko, „iar după aceea îți vom trimite unul înapoi”.

Acest lucru a continuat până în 2011, când i s-a oferit un loc de muncă de contabil în India. S-au mutat în Delhi, unde, explică el, a avut prima sa experiență de lucru oficial în cadrul guvernului. A acceptat un loc de muncă la Rossotrudnichestvo, oficial brațul cultural al Ministerului rus de Externe, dar neoficial un centru de informare pentru operațiunile de spionaj și influență rusești în străinătate. El și Dana au petrecut aproximativ un an în Delhi, revenind la Sankt Petersburg în 2012.

El este vag în ceea ce privește ceea ce a făcut în acel an. „Nu am vrut să am nimic de-a face cu guvernul [rus] după asta. A fost o slujbă fără scop. Nu exista niciun plan de promovare a culturii ruse în India. Totul a fost foarte prostesc”.

Zinchenko susține că, deși Rossotrudnichestvo i-a oferit o acoperire extrem de convenabilă în India, o națiune populată în care spionajul este mult mai ușor decât într-un stat membru NATO sau UE, Vasili a încetat să mai comunice cu el în timpul șederii sale în India. Au reluat legătura odată ce Zinchenko s-a întors în Rusia.

A bănuit vreodată, în cei doi ani care trecuseră de la întâlnirea cu Vasili, că noul său prieten era un ofițer de informații?

„Da, de ce nu?”, răspunde el cu cavalerism. „Rusia întotdeauna vrea pe cineva pentru un anumit scop, în cele din urmă. Te gândești mereu la serviciile care te contactează”. Recunoaște că se simte excitat și titilat de perspectiva de a deveni spion sau chiar doar informator. „Eram un băiat tânăr. Eram plin de iluzii despre, nu știu, vise stupide din copilărie de a deveni ofițer”, spune el. Și totuși îi reamintesc că a urmat cursuri pentru a evita serviciul militar. Pare să fi ispășit în subconștient faptul că nu a urmat calea trasată de tatăl, bunicul și străbunicul său, o cale care pentru fiecare dintre ei a început cu îmbrăcarea uniformei.

Zinchenko susține că nu avea nicio idee despre agenția pentru care lucra Vasily și nici nu-i păsa. „Nimeni nu ți-a spus că ai fost recrutat de serviciile secrete militare rusești. Nimeni nu-ți arată o insignă sau o legitimație”. (Acest lucru este adevărat: Mulți agenți nu descoperă cine sunt stăpânii lor decât atunci când sunt prinși în Occident. Toots a fost cel care l-a informat pe Zinchenko că lucrează pentru GRU).

Interludiul Rossotrudnichestvo l-a convins pe Zinchenko că ar trebui să meargă mai departe pe cont propriu ca antreprenor, să înființeze o companie și să facă bani. Ce loc mai bun pentru a face acest lucru decât în a doua sa casă, Estonia, pe care o cunoștea îndeaproape și în care avea chiar și o dacha?

El și Dana au decis să se mute la Tallinn în 2013, obținând rezidența legală. Vasily nu l-a instruit să se mute, dar s-a bucurat de oportunitatea oferită de un tânăr de perspectivă care se îndrepta spre Occident. Acum, favorurile au devenit puțin mai complicate și mai riscante, chiar dacă Vasily i-a spus lui Zinchenko să nu-și facă griji, că ceea ce îi cerea nu era în niciun caz împotriva legii. De fapt, era, în conformitate cu secțiunea 233 din Codul Penal estonian, care reglementează „actele non-violente” comise împotriva Republicii Estonia, a căror încălcare era ceea ce Zinchenko a fost acuzat în cele din urmă.

„Îmi cerea să merg să vizitez o companie sau o clădire estoniană și să fac fotografii”, spune Zinchenko. El se plimba cu mașina sa, înregistrând cu o cameră de bord traseele parcurse și locurile văzute. De fiecare dată când întreb ceva punctual, cum ar fi ce clădiri a fotografiat și filmat, el mă trimite la dosarul său de la tribunal.

La momentul interviului nostru, nu îl văzusem, deși majoritatea informațiilor disponibile în mod public constau în mare parte din dispozitivele electronice pe care KaPo le-a confiscat de la Zinchenko după arestarea sa: laptopuri, telefoane mobile, cartele SIM etc. În acea versiune a verdictului nu se preciza la ce au fost folosite aceste dispozitive sau cum și-a îndeplinit Zinchenko misiunile pentru serviciile de informații militare rusești. Această parte a rămas clasificată până când eu și un coleg estonian de la agenția de știri Delfi am reușit să solicităm cu succes Tribunalului Județean Harju din Tallinn, care a judecat cazul lui Zinchenko în 2017, să desecretizeze întregul verdict.

Un document neredactat de cinci pagini spune o poveste mai completă decât tot ceea ce a oferit Zinchenko în cele patru ore petrecute împreună. Vasily a fost unul dintre cei trei șefi diferiți pe parcursul celor opt ani cât a fost agent GRU. (Zinchenko mi-ar fi spus doar că Vasili l-a prezentat unui alt bărbat cu care comunica uneori). Se întâlnea cu fiecare în parte, față în față, la legăturile din Sankt Petersburg, la doar cinci ore de mers cu mașina sau cu autobuzul de la Tallinn. Fiecare manipulator i-a dat sarcina de a supraveghea „obiectele de apărare națională” și „serviciile vitale” ale Estoniei, definite în legislația estoniană ca fiind infrastructura critică, energia și electricitatea, telecomunicațiile și serviciile bancare.

Zinchenko a spionat Paldiski, un oraș de garnizoană în care era staționat Batalionul de elită de cercetași al Estoniei, o unitate veterană atât din războiul din Afganistan, cât și din cel din Irak. De asemenea, el a spionat și Vasalemma, unde se află baza aeriană NATO Ämari.

A spionat porturile într-o țară care nu duce lipsă de ele: două la Paldiski, în nord-vest; unul la Sillamäe, în nord-est; principalul port de pasageri din Tallinn. El a obținut ceea ce trebuie să fi fost informații din surse deschise ușor de obținut cu privire la procesele juridice din Estonia: cum să obțină cetățenia și permisele de ședere, pe care Zinchenko știa în mod clar cum să le obțină din experiență directă, precum și informații despre programul de e-rezidență al Estoniei, un fel de cetățenie virtuală care le permite celor care nu au cetățenie să facă tranzacții bancare și să înregistreze companii.

Responsabilii săi l-au instruit, de asemenea, să achiziționeze telefoane mobile și cartele SIM cumpărate în Estonia în scopul activității operaționale a GRU. De asemenea, aceștia doreau să obțină literatură tehnică. Verdictul menționează ziare în limba rusă publicate în Estonia, articole online în estonă pe teme militare și un număr din European Security and Technology, o revistă de apărare și securitate în limba germană, contractată de Ministerul Federal al Apărării din Germania și de Bundeswehr (armata germană).

Zinchenko nu s-a simțit ca un erou când s-a întors în Rusia după schimbul de spioni. Regretă acest lucru și consideră că povestea sa este una de avertizare. „Oamenii care se gândesc să facă un astfel de lucru nu ar trebui să se gândească de două ori, ci de 10 ori”, spune el. „Eu sunt norocos. Am primit doar cinci ani. Ar fi putut fi mult mai rău”.

Până în ziua de azi se întreabă de ce Kremlinul a fost dispus să facă atâtea eforturi pentru a-l aduce acasă. La urma urmei, nu era un super spion. Era doar un puști nebun, poate un pic prea îndrăgit de istoria familiei sale și îndrăgostit de perspectiva de a face ceva pentru ca moștenirea ei să continue.

Mă întreb și eu de ce Moscova l-a recuperat pe Zinchenko, și risc o teorie conform căreia nu pentru că el ar fi fost un James Bond rusesc, ci pentru că au vrut să afle mai multe despre cum a fost descoperit. Există de mult timp zvonuri în cercurile de contrainformații occidentale că GRU, în special, este infiltrat de cârtițe sau informatori. Având în vedere că Zinchenko a fost primul agent GRU arestat de KaPo, s-ar putea ca rușii să fi vrut să-l interogheze pentru a afla ce au divulgat estonienii despre dovezile împotriva sa, pentru a putea reconstitui mai bine dacă cineva din partea rusă lucra pentru serviciile secrete străine?

„Cu siguranță ai fost informat când te-ai întors în Rusia, despre capturarea și încarcerarea ta”, îi spun lui Zinchenko.

Acesta confirmă că a fost, dar nu vrea să intre în detalii despre ceea ce a fost întrebat. „Nimeni nu mi-a spus nimic în acest sens, dar sunt sigur că încercau să găsească pe cineva din serviciile lor care ar putea fi. … Poate că au găsit ceea ce au vrut. Există două-trei sute de cazuri pe an despre cârtițe în diferite servicii [rusești] și, de obicei, nu apar nume în presă, așa că nu știu – poate că au găsit ceea ce voiau.”

