O nouă analiză relevă legătura crucială dintre calitatea solului și sănătatea umană (raport)

O nouă analiză cuprinzătoare, publicată astăzi, 29 august, de către mișcarea Salvează Solul, dezvăluie legăturile profunde dintre sănătatea solului și bunăstarea fizică și psihică a oamenilor, subliniind necesitatea urgentă de a acorda atenție la nivel mondial degradării solului.

Noul raport evidențiază căile directe și indirecte prin care sănătatea solului influențează diferite aspecte ale vieții umane, inclusiv nutriția, sănătatea mintală și calitatea generală a vieții. Salvează Solul (o campanie de susținere și conștientizare desfășurată de Conscious Planet) este susținută de UNEP, UNCCD, UNFAO, WFP și IUCN și solicită schimbări de politici în România și în întreaga lume pentru a asigura sănătatea solului. Înainte de COP29, mișcarea solicită ca regenerarea solului să fie recunoscută ca o prioritate de sănătate publică. “Sperăm ca guvernul României să meargă mai departe prin crearea de politici dedicate sănătății solului care să recompenseze fermierii pentru creșterea conținutului de materie organică din sol. Astfel cetățenii vor avea o șansă mai mare să se bucure de diversele beneficii pentru sănătate.” – Praveena Sridhar, Coordonator Tehnic al mișcării Salvează Solul, autor principal al analizei. Principalele constatări ale raportului:

Calitatea nutrițională și subnutriția: Analiza arată că solul bogat în materie organică conduce la randamente mai mari ale culturilor și la o calitate nutrițională mai bună a alimentelor. Studiul avertizează că declinul continuu al sănătății solului contribuie în mod direct la pierderea nutrițională a alimentelor (conținutul de proteine din grâu a scăzut cu 23 % din 1955 până în 2016). Alimentele dense în elemente nutritive susțin, de asemenea, flora intestinală, care joacă un rol crucial în reglarea dispoziției, a funcției imunitare și a sănătății mintale și fizice generale. Contactul fizic cu solul poate îmbunătăți sănătatea intestinală: Oamenii au în comun cu solul multe grupuri de bacterii, iar studiile au arătat că gradul de contact cu solul afectează pozitiv diversitatea florei microbiene umane și sănătatea intestinală. Prin urmare, degradarea solului accelerează malnutriția la nivel global, în special „foametea ascunsă”, atunci când calitatea alimentelor nu îndeplinește cerințele nutriționale. Analiza subliniază că foametea ascunsă afectează mai mult de 50 % dintre copiii sub cinci ani și 66 % dintre femei la nivel mondial.

Sănătate mintală: Solurile sănătoase sprijină producția de alimente bogate în elemente nutritive care sunt esențiale pentru sănătatea mintală. Raportul evidențiază faptul că deficitele de vitamine esențiale precum B1, B6 și B9 – adesea cauzate de sănătatea precară a solului – sunt legate de tulburări psihice precum depresia. Sănătatea precară a solului are legătură și cu carențele de magneziu, fier și zinc, care contribuie la buna funcționare neurologică. Constatările subliniază importanța menținerii unor soluri sănătoase pentru a susține bunăstarea psihică printr-o dietă echilibrată. Legătura dintre flora intestinală și producția de serotonină și dopamină a fost bine stabilită. Servicii ecosistemice și medii de viață: Analiza subliniază faptul că solurile sănătoase sunt esențiale pentru menținerea aerului curat, a apei și a climei stabile, toate acestea contribuind la îmbunătățirea mediilor de viață. Degradarea solurilor duce la apariția insulelor de căldură urbane, la o calitate proastă a aerului și la o vulnerabilitate crescută la dezastrele naturale, având un impact direct asupra rezilienței comunităților și a sănătății publice. Bunăstarea fermierilor: Raportul pune în lumină legătura critică dintre sănătatea solului și sănătatea mintală a fermierilor, care sunt adesea cei mai direct afectați de degradarea solului. Având în vedere ratele mai ridicate de sinucidere în rândul fermierilor la nivel global (studii din India, Sri Lanka, SUA, Canada, Anglia și Australia arată rate mai mari de sinucidere decât populația generală), analiza mișcării Salvează Solul sugerează că îmbunătățirea sănătății solului poate atenua unele dintre tensiunile economice și de mediu care contribuie la această criză. Un apel la acțiune Raportul face apel la acțiuni imediate și coordonate din partea guvernelor, fermierilor și comunităților din întreaga lume pentru a pune în aplicare practici durabile de gestionare a solului. Acestea includ creșterea materiei organice a solului la un minim de 3-6 %, în funcție de condițiile regionale, reducerea inputurilor chimice și promovarea agriculturii regenerative pentru a se asigura că solurile rămân fertile și favorabile sănătății umane. Recent, vorbind pentru Salvează Solul la o masă rotundă pe acest subiect, Dr. Uma Naidoo, psihiatru nutriționist la Harvard Medical School, a subliniat: „Biodiversitatea solului are un impact real asupra biodiversității florei microbiene, iar sănătatea florei intestinale este legată în mod științific de schimbările sănătoase din corpul și creierul dumneavoastră. Gândirea atentă la alimentele pe care le consumați poate avea un impact real.” „Sănătatea solurilor noastre este strâns legată de sănătatea noastră fizică și mintală. Ignorarea degradării solului nu este doar o problemă de mediu; este o amenințare directă la adresa sănătății publice globale. Materia organică a solului este esențială pentru existența unor soluri sănătoase și vii, iar refacerea acesteia trebuie să fie un punct-cheie al agendei COP29 și COP16.” – Praveena Sridhar, Coordonator Tehnic al mișcării Salvează Solul și principalul autor al analizei. Despre Salvează Solul Salvează Solul este o mișcare populară globală pentru a aborda criza degradării solului. Mișcarea a fost lansată de Conscious Planet.

